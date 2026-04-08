Embryonic Autopsy: kündigen neues Album „Rise Of The Mutated“ für den 05.06.2026 an

Die US-amerikanische Brutal-Death-Metal-Band Embryonic Autopsy kehrt mit ihrem mit Spannung erwarteten neuen Album Rise Of The Mutated zurück, das am 5. Juni 2026 über Massacre Records erscheinen soll.

Als letztes Kapitel der konzeptionellen Trilogie der Band schließt das Album eine Storyline ab, die mit Prophecies Of The Conjoined (2022) begann und sich über Origins Of The Deformed (2024) fortsetzte, wobei die Erzählung von außerirdischer Intervention, genetischer Manipulation und dem Aufstieg hybrider Lebensformen, die ihre Vorherrschaft zurückerobern, weiter ausgebaut wird.

Mit Rise Of The Mutated treiben Embryonic Autopsy ihre Vision auf die Spitze und verwirklichen sie in ihrer extremsten Form. Musikalisch liefert das Album unerbittlichen Old-School-Brutal-Death-Metal, der rasante Geschwindigkeit, vernichtende Grooves und kompromisslose Intensität mit roher Energie verbindet, die das Genre in seiner Blütezeit der frühen 90er-Jahre prägte. Gleichzeitig schärft die Band ihren Songwriting-Ansatz und schafft ein Album, das Chaos und Präzision in Einklang bringt.

Angetrieben vom kreativen Kern aus Sänger Tim King (SOiL, Oppressor) und Gitarrist Scott Roberts (ex-Otep) kanalisiert die Band erneut ihre gemeinsame Faszination für außerirdische Mythologie in ein groteskes und filmisches Klangerlebnis. Textlich taucht das Album tiefer in Themen wie Mutation, Hybridisierung und biologischen Horror ein und zeichnet eine verstörende, doch fesselnde Vision einer Welt, die von ihrer eigenen verdorbenen Evolution überrollt wird.

Das Album bietet zudem eine Reihe hochkarätiger Gastauftritte, darunter Gitarrist James Murphy (Death, Obituary) mit mehreren Lead-Gitarrenparts sowie Terrance Hobbs von Suffocation, was einem ohnehin schon vernichtenden Album noch mehr Gewicht und Authentizität verleiht.

Produziert und gemischt von Scott Roberts und gemastert von Ulrich Wild (Pantera, Dethklok) in den Wilderness Studios, liefert Rise Of The Mutated eine kraftvolle und organische Produktion, die sowohl die Brutalität als auch die Klarheit einfängt, die für den Sound der Band unerlässlich sind.

Weitere Details zum Album werden in Kürze bekannt gegeben.

Zur Unterstützung der neuen Veröffentlichung werden Embryonic Autopsy gemeinsam mit den Death-Metal-Legenden Six Feet Under im Juni 2026 auf eine ausgedehnte Europatournee gehen und ihre vernichtende Live-Performance auf Bühnen quer durch den Kontinent bringen.

Embryonic Autopsy live:

03.06.2026 PL – Gdansk, Mystic Festival

04.06.2026 DE – Berlin, Frannz

05.06.2026 NL – Maastricht, Pitfest

06.06.2026 DE – Cologne, Gebaeude 9

07.06.2026 DE – Saarbrucken, The Garage

09.06.2026 HR – Zagreb, Boogaloo

10.06.2026 SK – Kosice, Colloseum

12.06.2026 A – Nickelsdorf, Nova Rock

13.06.2026 HU – Budapest, A38

14.06.2026 SL – Ljubljana, Orto Bar

16.06.2026 DE – Memmingen, Kaminwerk

17.06.2026 DE – Munich, Backstage Halle

19.06.2026 DE- Aschaffenburg, Colos-Saal

20.06.2026 BE – Dessel, Graspop Festival

21.06.2026 FR – Clisson, Hellfest

23.06.2026 DE – Hamburg, Germany, Logo

24.06.2026 DK- Copenhagen, Copenhell

26.06.2026 CZ – Spálené Poříčí, Basinfire Festival

27.06.2026 CH – Hauteville, Abyss Festival

Embryonic Autopsy sind:

Tim King – Gesang

Scott Roberts – Gitarre

Kenxi Dupey – Bass

Marco Fimbres – Schlagzeug