Mystic Festival 2026: vierfache Thrash-Bedrohung

Mystic Festival präsentiert vier Thrash-Asse – an einem der Tage wird die Main Stage vollständig von Legenden der amerikanischen Szene besetzt sein. Megadeth, Anthrax, Overkill und Forbidden stehen gemeinsam auf der Bühne. Ja, das passiert wirklich!

Megadeth kehren als Headliner des Mystic Festivals zurück und krönen einen unvergesslichen Tag mit amerikanischem Thrash Metal. Das Cover-Artwork ihres siebzehnten – und leider letzten – Albums, das für Januar angekündigt ist, zeigt Vic Rattlehead in Flammen, jedoch mit einem schelmischen Lächeln. Bevor er zu Asche wird, wird er ein letztes Mal mit uns tanzen. „Heads will roll, for, after all, killing is his business… and for 40 years, the business has been good.“ 1984, als Dave Mustaine, vielleicht der beste Gitarrist in der Geschichte des Thrash Metals, nach seiner Entlassung bei Metallica nicht in Selbstmitleid versank, gründete er eine neue Band und brachte Musik hervor, die schärfer und besser war – das endgültige Kommen des Thrash. Denn wer kann dieser Metal-Genre besser gerecht werden als Megadeth auf Rust In Peace oder Countdown To Extinction? Die Jahre sind vergangen, und Mustaines Band ist trotz Besetzungswechseln und Schicksalsschlägen immer noch unerschütterlich. Wenn sie sich jetzt verabschieden, dann nur, um die Bühne unbesiegt zu verlassen.

Anthrax verbreiten seit 1981 das Thrash-Virus. Dabei halfen sie Judge Dredd, das Gesetz durchzusetzen, ebneten den Weg für die Verbindung von Metal und Rap, schauten bei der Familie Bundy vorbei und spukten in der schwarzen Lodge von Twin Peaks, ganz zu schweigen von ihren Tourneen rund um die Welt. Vor allem jedoch haben sie uns eine Fülle großartiger Musik geschenkt. Vom giftigen Speed Metal ihres Debüts Fistful Of Metal, über das Lehrbuch-Thrash-Album Among The Living, bis hin zum Groove auf Steroiden ihrer späteren Platten. Was sie den Thrash Big Four mitbrachten, ist die New Yorker Formel, Metal mit Punk zu vermischen, ein Sinn für Humor und der Mut, neue Klänge zu erkunden.

Overkill sind die Pioniere des Thrash von der Ostküste. Ihr Name stammt von einem Song von Motörhead; sie ließen sich gleichermaßen von Metal und Punk inspirieren. Ein Beweis dafür ist ihr Cover von Fuck You von The Subhumans, das auch als Titel für ihr Live-EP diente und eine prägnante, aber treffende Beschreibung des Geistes eines Overkill-Konzerts bietet, sowohl damals als auch heute. So spielt man Thrash, wenn man sich an keine Regeln hält – es übermannt mit der reinen Kraft der Wut und begeistert mit der jubelnden Energie des Musizierens. Die Zeiten ändern sich, doch die rauen Vocals von Bobby „Blitz“ Ellsworth und der wanddurchbrechende Bass von D.D. Verni sind nach wie vor unübertroffen. Overkills siebzehntes Studioalbum Scorched ist ein Meisterwerk zum Thema „Wie sollte Thrash Metal klingen?“

Forbidden gehören zu den Big Six der Bay Area und sind Meister des Thrash, die mit ihrer Vorstellungskraft und der technischen Fertigkeit der Musiker beeindrucken. Letzteres ist tatsächlich der Grund, warum Forbidden die Personalbasis für viele andere Bands wurden – die Mitglieder der Band wurden für Auftritte mit Schwergewichten wie Slayer, Machine Head, Testament, Exodus und Nevermore rekrutiert. Nach einer zu langen Pause kehrten Forbidden 2023 zurück und werden in Danzig (Gdańsk) das mitnehmen, was ihnen zusteht. Wir erwarten sowohl eine Rückkehr zu ihren Kultalben aus vergangenen Jahren – Forbidden Evil und Twisted Into Form – als auch neues Material, angedeutet durch die fantastischen Singles Divided By Zero und Mutually Assured Dysfunction.

Mit dabei sind unter anderem: Megadeth, Black Label Society, Anthrax, Down, Overkill, Ice Nine Kills, Blood Incantation, The Gathering, Six Feet Under, Scour, Forbidden, Marduk, Kublai Khan TX, Evergrey, Septicflesh, Acid King, Disharmonic Orchestra, Bölzer, Winterfylleth, Martyrdöd, Master Boot Record, Embryonic Autopsy und Knife Bride.

Weitere Informationen und Tickets sind auf der Festival-Website erhältlich: https://www.mysticfestival.pl/en/home/