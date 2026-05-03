Graspop Metal Meeting 2026: gibt neun weitere Bands bekannt

Nur noch 46 Tage bis #GMM26! Seid ihr bereit für die letzten Bands? Mit Evergrey, Infected Rain, King 810, Kuazar, Mantah, Suicidal Angels, Triggerfinger, Vower und Zetra bestätigen wir die letzten neun Bands für das #GMM26-Line-Up!

Bush, Forbidden, Harms Way und Scowl müssen ihren Auftritt beim diesjährigen Festival leider absagen. TX2 spielen nun am Freitag statt am Sonntag.

Hier geht’s zum kompletten Line-Up: https://www.graspop.be/en/line-up/list

Die genauen Bühnenzeiten werden im Vorfeld des Festivals bekanntgegeben.

Tickets

Die Tickets für #GMM26 sind heiß begehrt. Donnerstag, 18. Juni, Samstag, 20. Juni und alle VIP-Tickets sind komplett ausverkauft. Für Sonntag, 21. Juni, gibt es nur noch wenige Tickets. Sichert euch euren Platz auf dem Festivalgelände! Bestellt jetzt das Kombi-Ticket, Freitag- oder Sonntagsticket über Ticketmaster.

Metal Park, Devil’s Lake, Metal Town und Inferno sind ausgebucht. Keine Lust, tonnenweise Campingausrüstung mitzuschleppen? Dann buche jetzt dein vorab aufgebautes FestiTent auf dem Campingplatz Boneyard oder bestelle deine Ausrüstung im Mr Camp Champ Shop und hole sie bei deiner Ankunft ab.

Mehr Infos bekommt ihr hier: https://www.graspop.be/en/