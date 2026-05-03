Heilung: veröffentlichen vierte Podcast-Folge „Nesso“

In ihrem neuen Podcast laden Heilung langjährige Anhänger und Neulinge in ihre spirituelle Welt ein, wo Geschichte und Spiritualität in einem heilenden Ritual verschmelzen. Moderiert von Gründungsmitglied, Sänger und Schamane Kai Uwe Faust, entführt der Podcast die Zuhörer in die Überlieferungen, Traditionen und Urkräfte, die das weltbekannte nordische Kollektiv und seine unverwechselbare Amplified History prägen.

Nachdem Heilung bereits die mythologischen Wurzeln von Alfadhirhaiti, die babylonische Kosmologie von Marduk und die befreiende Magie von Traust erforscht haben, veröffentlichen sie nun eine vierte Folge, die Nesso gewidmet ist. Der Track erschien erstmals auf Drif, dem dritten Album des Kollektivs, das 2022 veröffentlicht wurde.

Die Folge zu Nesso findet ihr hier:

Heilung sind weltweit dafür bekannt, die Grenzen von Klang und Geschichte zu sprengen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 hat das nordische Kollektiv seine unverkennbare Präsenz überall spürbar gemacht. Ihre Performance-Rituale entführen das Publikum in einen intimen, mystischen Raum, in dem Erde, Feuer und Weihrauch mit Kehlkopfgesang, urtümlichen Rhythmen, subtilen elektronischen Klängen, einer faszinierenden Lichtshow und Instrumenten aus menschlichen Knochen verschmelzen.

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