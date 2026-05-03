Sleeping With Sirens: neues Album „An Ending In Itself“ erscheint im Juni via Rise Records

Am 24. April kündigte die ikonische Alternative-Rock-Band Sleeping With Sirens ihr neues Album An Ending In Itself an. Produziert von Will Yip (Turnstile, Circa Survive, Movements) wird das achte Studioalbum der Band am 12. Juni über Rise Records veröffentlicht.

Es steht sowohl für eine Rückkehr zu den Wurzeln als auch für eine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit, während die Band den ruhelosen Geist ihres klassischen Sounds mit den Erfahrungen der letzten Jahre verbindet.

Zusammen mit der Ankündigung veröffentlichten sie ein rohes, performancebasiertes Musikvideo zum neuen Song Forever/Always. Inspiriert von der Ästhetik der Alternative- und Metal-Videos der Mitte der 2000er verbindet es nostalgische, kontrastreiche Bilder mit einem modernen Touch. Gedreht in einem Frühlingwald vermittelt die schlichte Performance der Band eine beklemmende, in Erinnerungen getränkte Atmosphäre.

„Für mich ist Forever/Always ein Dankeschön an die Menschen in meinem Leben, die in guten wie in schwierigen Momenten für mich da sind. Ich bin dankbar für die Menschen, die ich liebe, für meine Freundschaften, für diejenigen, die mich erden, und für diejenigen, die mich aufbauen. Ich hoffe, dass dieser Song euch und eure Freunde noch enger zusammenbringt.“ — Kellin Quinn

An Ending In Itself – Trackliste:

An Ending In Itself Forever/Always God In My Head Need You Here Left On Repeat House Of Matches Waiting For You Paralyzed Process PTSD Looking Back At Me Storm Clouds

Kellin beschreibt An Ending In Itself als sowohl Abschluss als auch Fortsetzung. Das Album vollendet den emotionalen und thematischen Bogen der vorherigen Alben How It Feels to Be Lost und Complete Collapse, während es gleichzeitig an den Geist anknüpft, der die Band einst vorangetrieben hat. Die erste Single und Titeltrack des Albums, An Ending In Itself, erschien im letzten Monat und ist eine Reflexion über die Bewältigung von Schwierigkeiten. Quinn bezeichnete sie als Liebesbrief an alle, die gerade mit Herausforderungen kämpfen.

Sleeping With Sirens online:

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