Untitled With Drums: unterschreiben bei Season Of Mist und veröffentlichen neue Single „Matter“

Untitled With Drums, das in Clermont-Ferrand beheimatete Quartett, hat einen Vertrag bei Season Of Mist unterzeichnet. Anlässlich dieses Ereignisses veröffentlichte die Band ihre neue Single Matter, die ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar ist.

Matter streamen: https://orcd.co/untitledwithdrumsmatter

FFO: Superheaven, Quicksand, Cave In

Matter thematisiert jenes beinahe unbändige Bedürfnis, nur für sich selbst zu existieren, sich über alles andere zu stellen und die eigene Welt zu beherrschen. Der Titel prangert eine reflexartige Neigung zu Konflikten sowie das unerbittliche Streben nach Überlegenheit gegenüber anderen an – betrachtet aus einer pathologisch selbstbezogenen Perspektive. Es ist eine satirische Auseinandersetzung mit Gefühlen, denen wir uns alle stellen und die wir in unserem Inneren bändigen müssen.

Weder der Fachpresse noch der Festivalszene unbekannt, sind Untitled With Drums bereits seit 2014 aktiv und veröffentlichten 2020 ihr Debütalbum Hollow – nur wenige Tage vor dem ersten Covid-Lockdown in Frankreich. Ungeachtet dieses ungünstigen Timings erntete die Platte breites Lob und ebnete der Band den Weg auf die Bühnen des Hellfest 2022, des Nuits de Fourvière Festivals sowie des Desertfest in London. Die Vertragsunterzeichnung bei Season Of Mist markiert nun das nächste Kapitel für eine Band, die die dazwischenliegenden Jahre genutzt hat, um sich in ihrer aktuellen Viererbesetzung zu festigen und all jene Elemente zu schärfen, die sie so unverwechselbar machen.

Als würdige Erben von Failure, Quicksand und Cave In haben sich Untitled With Drums als das Leuchtfeuer einer französischen Heavy-Rock-Szene etabliert, die sich oft schwer damit tut, Risiken einzugehen, und sich zu häufig mit bloßer, roher Härte begnügt. Nachdem sie sich bei den großen Festivals einen Namen gemacht haben, streben Untitled With Drums mit ihrer Mischung aus Alternative Rock und 90er-Jahre-Post-Hardcore neue Höhen an. Weit davon entfernt, durch ihre Neuformierung als Quartett geschwächt worden zu sein, sind es gerade ihre unzerbrechlichen Bande, die ihre Stärke ausmachen; eine Stärke, die heute lebendiger und symbiotischer ist als je zuvor.

Untitled With Drums sind:

Martin L.B. — Bass, Gesang, zusätzliche Gitarre

Lucas Delay — Gitarre, zusätzliche Gitarre

Nicolas Zalachas — Keyboards

Remy D. Perrin — Schlagzeug, zusätzliche Gitarre

Untitled With Drums online:

https://www.facebook.com/untitledwithdrums/

https://www.instagram.com/untitled_with_drums/