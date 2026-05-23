9mm Headshot: veröffentlichen Single und Video „Endlich Wieder Weltmeister“

9mm Headshot haben die neue Single Endlich Wieder Weltmeister veröffentlicht.

Zwischen Bier, Konflikten und großen Träumen bringt Endlich Wieder Weltmeister die Realität echter Fußballfans auf den Punkt. Der Song feiert die Gemeinschaft der „Geringverdiener“ und den puren Fußball ohne VIP-Glamour.

Mit druckvollen Bildern und einem sofort zündenden Refrain entsteht echter Stadion-Vibe.

Ein Song für Kneipen, Straßen und jede WM-Nacht.

Line-Up:

Tobi Vintage (Lead guitar since 2013)

Markus von Arnold (Drums since 2016)

Johnny (Bass guitar since 2022)

Dougie (Lead vocals & guitar since 2023)