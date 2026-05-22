Haken: melden sich mit ihrer neuen Single „In A Fever Dream“ zurück

Die britische Progressive- und Alternative-Metal-Band Haken kehrt mit ihrer ersten neuen Musik seit drei Jahren zurück: In A Fever Dream. Für diesen neuen Track hat die Band zum ersten Mal mit einem Produzenten zusammengearbeitet und George Lever (Loathe, Sleep Token) an Bord geholt, um die nächste Etappe der Band mitzugestalten und das bisher emotionalste Material ihrer Karriere zu schaffen. Für diesen Track hat die Band den renommierten Bassisten Bryan Beller (The Aristocrats, Dethklok, Joe Satriani) als Gastmusiker gewonnen.

Haken kehren am 27. September auf die Bühne zurück und treten als Headliner beim Euroblast Festival in Deutschland auf.

Haken sind:

Ross Jennings

Richard Henshall

Pete Jones

Ray Hearne