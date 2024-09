Haken auf „An Evening With Haken Europe 2024“-Tour am 11.09.2024 im Übel & Gefährlich in Hamburg

Event: Haken – An Evening With Haken Europe 2024

Bands: Haken

Ort: Übel & Gefährlich, Feldstr. 66, 20359 Hamburg

Datum: 11.09.2024

Kosten: VVK 44,90 € (Ausverkauft)

Zuschauer: ca. 450

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Links: https://uebelundgefaehrlich.com/

Setlist Haken:

Taurus Nightingale The Alphabet Of Me Sempiternal Beings Beneath The White Rainbow Island In The Clouds Lovebite Elephants Never Forget Eyes Of Ebony Crystallised Puzzle Box Earthrise Cockroach King Nil By Mouth 1985 The Strain Canary Yellow Drowning In The Flood Visions

Im Frühjahr 2024 kündigen sich Haken für ein Konzert in der Hamburger Markthalle an. Irgendwann gibt es auch einen Opener. Der soll Molybaron sein. Es folgt einige Wochen vor dem Gig die komplette Rolle rückwärts. Das Konzert wird von der Markthalle ins Übel & Gefährlich verlegt. Eine Vorband gibt es nicht mehr, dafür ist die Location bestuhlt. Das ist nicht komplett neu für progressive Konzerte. Dream Theater haben ähnliche Ideen und bestuhlten schon mal die Sporthalle. Dazu ist als Anfangszeit 21 Uhr kommuniziert. Ein Konzert ohne Opener mit 21 Uhr als Startzeit? Das scheint eine Resterampe zu werden. In der Regel sind die Konzerte zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr unter der Woche zu Ende. Wie auch immer, die Erwartungen sind durch das ganze Verschieben eher gering.

Das Übel & Gefährlich ist im Hochbunker an der Feldstraße, wenige Gehminuten von der U-Bahnstation entfernt. Die Rindermarkthalle lädt vorab zu einem Imbiss ein. Der Kiosk gegenüber liefert das Bier zum überschaubaren Preis. Dazu ist heute Nachtflohmarkt vor der Rindermarkthalle. Es lässt sich die Zeit perfekt vertreiben, bis gegen circa 20 Uhr die Türen der Location geöffnet werden. Der Hochbunker hat mittlerweile eine neue Attraktion. Die heißt Georg Elser Halle und ist auf dem begrünten Dach des Bunkers. Erste Gigs finden bereits in der neuen Halle statt, die bis zu 2.200 Menschen beherbergen soll. Metallische oder rockige Acts sind bisher nicht in der Konzertliste, wird aber hoffentlich noch kommen. Es geht den bekannten Weg in den Bunker und mit dem Fahrstuhl in den vierten Stock. Hier stehen bereits viele Fans und warten auf Einlass. Der startet pünktlich um 20:00 Uhr, sodass die Fans noch Zeit für ein Kaltgetränk oder ähnliches haben.

Das Übel & Gefährlich ist heute bestuhlt. Für die metallische Anhängerschaft sind Stühle immer etwas komisch. Bei Frontmann Ross Jennings kann es sein, dass er nur sitzende Menschen vor sich haben möchte. Am Ende sind alle Befürchtungen um ein erzwungenes Sitzen unbegründet. Wer stehen will, der steht an der Bar oder auch im hinteren Bereich. Die Bestuhlung sorgt für eine erhebliche Reduktion der Plätze, sodass kaum mehr als knapp 500 Menschen Platz finden.

Um 20:45 Uhr erlischt das Licht und ein Intro ertönt. 15 Minuten vor der angegebenen Zeit entern Haken die Bühne und starten mit Taurus, gefolgt von Nightingale und The Alphabet Of Me. Die werden doch nicht die komplette Fauna spielen? Doch sie werden! Haken lassen die Musik sprechen und nur Fronter Jennings animiert gelegentlich das Publikum. Jeder Musiker hat seine Position und konzentriert sich auf seine primäre Tätigkeit. Der Sound ist differenziert und nah an der Perfektion. So lassen sich selbst Verspieler, zum Beispiel von Drummer Ray Hearne, vernehmen. Es ist immer schön, wenn bei Perfektionisten wie Haken Fehler passieren. Das beruhigt den Amateur und zeigt, dass am Ende alle nur Menschen sind und zur Livemusik Fehler gehören.

Eine gute Stunde dauert die Darbietung der kompletten Fauna. Jennings entledigt sich seines zum Cover passenden Hemds. Nun stehen die beiden Gitarristen Richard „Hen“ Henshall und Charles Griffiths wie auch Jennings nur in schwarzen Klamotten auf der Bühne und zelebrieren Crystallised von der 2014er-EP Restoration. Die Präzision der Herren ist unglaublich und erinnert nicht nur einmal an Dream Theater. Das Showelement ist bei Haken anders, die Musik aber nicht weit auseinander. Nach dem fast 20-minütigen Track kündigt Jennings eine Pause von 15 Minuten an. Dann folgt der zweite Teil. Auch hier gibt es Parallelen zu der US-Band. Bei der Tour zu 20 Jahre Scenes From A Memory teilten die Herren ihr Set ebenfalls in zwei Teile und beackerten knapp drei Stunden die Bühne.

Genau den gleichen Ansatz fahren Jennings und Co. heute. Nach dem 15-minütigen Break geht es mit einem Ritt über die Diskografie weiter. Selbst Drowning In The Flood von 2010er-Release Aquarius ist im Set. Der Schlusspunkt ist der Titeltrack aus dem Jahr 2011, der Haken den Durchbruch ermöglichte. Visions sind in der aktuellen Zeit zwingend erforderlich und setzen dem fast dreistündigen Gig die Krone auf. Zwischendurch bedankt sich Jennings beim Publikum. Deutschland war das erste Land, in dem Haken außerhalb Großbritanniens auf der Bühne standen. Die Fanbase ist kontinuierlich gewachsen und Haken ziehen ein bunt gemischtes Publikum in den Hochbunker. Bei derartigen Auftritten ist das Sold Out Schild an der Tür wenig verwunderlich. Der Sprung in größere Hallen dürfte für Haken nur eine Frage der Zeit sein. Qualitativ sind Jennings und seine Mitstreiter mit Jordan Rudess, John Petrucci und Co. nahezu ebenbürtig und stehen für das Dream Theater Erbe bereit.

Hamburg zeigt sich einmal mehr als guter Ort für komplexere Musik. Opeth im Februar ist bereits ausverkauft und auch Leprous füllen regelmäßig die Clubs der Stadt. Wann kommen Dream Theater mal wieder in die Hansestadt?