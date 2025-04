Dave Schmidt aka Sula Bassana: gibt Livetermine mit Sula Bassana bekannt

Psychedelic Rock Musiker und Sulatron Labelchef Dave Schmidt (aka Sula Bassana), der im letzten Jahr das Re-Release seines Debüts Dreamer von 2002 feierte, ist als Tausendsassa in der Psychedelic-Rock-Szene bekannt. Sein Mitwirken in Bands der Szene komplett aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Neben den Liveterminen der Bands Zone Six und Minerall, bei denen er auch mitwirkt, hat er nun die anstehenden Livetermine seiner Band Sula Bassana bekannt gegeben. Psychedelic Rock Fans sollten sich die Termine nicht entgehen lassen.

17.04. Bochum, Planetarium (ausverkauft!)

18.07. Hamburg, t.b.a.

19.07. Recklinghausen, Backyard Club

23.08. BE-Rillaar, Down The Hill, Skyjoggers feat. Sula Bassana

04.10. Rüsselsheim, Das Rind, + Highest Primzahl On Mars