Random: feiern Album-Release-Party am 04.06.2025 im Hirsch in Nürnberg

Von den Lesern des Rock Hard Magazins zum besten Live-Club des Jahres (2024) gewählt, bietet der Hirsch in Nürnberg ein Komplettpaket für alle Event-Anforderungen und eignet sich grundsätzlich für diverse Publikums- und Kulturveranstaltungen, Live-Shows und vieles mehr. ABER: Nirgendwo auf der Clubseite steht: “Passend für Random Record Release Party und Live Showcase“. Doch genau das ist am 4. Juni der Fall, wenn der “Nietenpapst” und seine Gang rebellischer Delinquenten den Nürnberger Szenetreff heimsuchen.

Es reichte Random nicht, im letzten Winter mit einem neuen Album (Random 40 Heavyroll) zu überraschen – Jetzt sind sie wieder auf der Bühne, diesmal zusammen mit dem Erotikmodel Mia May und den Düsseldorfer Alternative-Rockern Stigma. Das Album wurde zwar (nach drei Jahren Produktionszeit) bereits im Oktober letzten Jahres veröffentlicht, die Release-Party findet jedoch erst neun Monate später statt – eine musikalische Geburt, die es wert ist, auf sich warten zu lassen, handelt es sich bei dem Album doch um das erste “Baby” von Random seit den 90ern, das nicht mit dem Prädikat “Arschbombe des Monats” versehen wurde! Ganz im Gegenteil – ließ sich doch selbst die Arschbombenvergabestelle diesmal zu einer absoluten Positivkritik hinreißen: “Die Band ist kaum wiederzuerkennen und hat sich auch stilistisch weiterentwickelt.”

Die Random-Bande, bestehend aus Jo Hopf (Bass), Lemmy Lee (Gitarre), Enrico Palazzo (Vocals) und Fred “Nietenpapst” Otto (Drums), wird am 04.06. nicht nur ihre neuen Songs präsentieren und für unvergessliche Momente sorgen, sondern bringt noch ein weiteres Event-Highlight mit, denn als Special Guest wird sich der italienische Stargitarrist Angelo Schiliró (Ex-Kingdom Come) dem Showcase anschließen um die Bühne gemeinsam mit Random zu rocken!

Bist du bereit, dem Nietenpapst und 40 Jahren Rockgeschichte Auge in Auge gegenüberzutreten? Das ist deine Chance – warte nicht noch mal 40 Jahre auf ein gutes Random-Album, nutze diese einmalige Gelegenheit, die Kultband live zu erleben!

Sei dabei, wenn die Jubiläumsglocken läuten, die Korken knallen und die Nieten fallen –

Tickets gibt’s in Kürze hier: https://www.der-hirsch.com/konzert-details/stigma.html

Random feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit dem Album Random 40 Heavyroll. Nach 15 Jahren Funkstille zeigen die Solinger Jungs mit einer Mischung aus Heavy Rock, dynamischer Produktion und neuen musikalischen Einflüssen, darunter einer Bläsersektion, ihre Vielseitigkeit. Besonders hervorzuheben sind das souveräne Songwriting sowie das Schlagzeugspiel von “Nietenpapst” Fred Otto, die genau ins Schwarze treffen und ordentlich die Stimmung anheizen. Das Album wird durch das freche Musikvideo zu Believe In Yourself ergänzt, das die Bandgeschichte humorvoll aufgreift. Die limitierte Vinyl-Edition enthält auf der beigefügten DVD exklusive Interviews und Material aus der Bandgeschichte – wer es richtig heiß will, greift zur DVD mit weiteren Kult-Interviews und einigen ungeschönten Einblicken!