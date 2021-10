Kärbholz und Mit Ohne Strom am 11.10.2021 im Hirsch, Nürnberg

Event: Kärbholz – Abdrehen, Abgehen Vollgas Tour

Headliner: Kärbholz

Vorband: Mit Ohne Strom

Ort: Hirsch, Nürnberg

Datum: 11.10.2021

Kosten: AK: 35 Euro

Genre: Deutschrock

Besucher: rund 500

Veranstalter: Hirsch, Nürnberg

Link: www.der-hirsch.com

Setliste:

Ewig Leben Für Die Götter Einsamer Ort Nacht Ohne Sterne Das Hier Ist Ewig Fallen & Fliegen (Geige) Roter Wein (Geige) Musizin Bis Zum Mond Medley Rückenwind Voran (Geige) Hier! (Geige) Kind aus Hinterwald (Geige) Drumsolo Überdosis Leben Da Ist Noch Leben Drin Schwarzer Schwan (Geige) Niemals Fallen

– Zugaben-

Mutmacher Feuerräder (Geige) Nur Wir Beide Tiefflieger (Geige) Mein Weg (Geige)

Endlich wieder Konzerte, endlich wieder (durch 3G-Plus-Regel) unbeschwert nebeneinander ohne Mundschutz feiern – für viele Fans ist das Feiern jetzt wieder einfacher geworden und die Veranstaltungen im Hirsch in Nürnberg gehen durch dieses Konzept voll auf.

Zwar hat man etwas längere Wartezeiten, aber was nimmt man nicht alles in Kauf für einen unbeschwerten Abend bei toller Musik. Wie am Montagabend bei den Deutschrockern von Kärbholz.

Mit Verspätung gehen dann gegen 20:30 Uhr die Einheizer des Abends, die Satireakustiker von Mit Ohne Strom auf die Bühne. In ihren Texten nehmen sie den “Rattenjungen Kim Jong – Un” aufs Korn und lassen Witze über Rothaarige vom Stapel – “das ist erlaubt, das ist eine Engpassdiskriminierung, denn in Deutschland zählt die Mehrheit.”

Die Zuschauer erfahren auch ihren speziellen Umgang in fremden Ländern “da trinkt man das Nationalgetränk und legt die Nationalfrau flach – die aber nicht mit dem Country Girl zu verwechseln ist.” Nach 30 Minuten verlassen Thomas und Tobi die Bühne, aber das Publikum hat nur Ohren und Augen für IHRE Band, die dann nach einer kurzen Umbaupause gegen 21:15 Uhr die Stage entert.

Die Jungs eröffnen im Hirsch ihre Abdrehen, Abgehen Vollgas Tour, was eigentlich als Akustiktour geplant war, und es wird zum Partyabend schlechthin.

Mit Riesenspielfreude und voller Spaß auf der Bühne legen die vier Jungs ein abwechslungsreiches Set hin, erdigen und harten Rock, gepaart mit Elementen aus Punk, Indie und Rock ’n‘ Roll – da kann man einfach nicht stehen bleiben. Bald tanzen und singen die Fans lautstark mit und auch die ersten Pogos lassen nicht lange auf sich warten.

Bei einigen Songs z.B. Roter Wein, Fallen & Fliegen, Hier! und Kind Aus Hinterwald wird zudem eine Geige mit auf die Bühne rezitiert und das Lied Voran darf Gitarrist Adrian ganz alleine singen – sonst ist aber das Mikro fest in Frontman Torbens Hand.

Der Partyrausch, der mit Ewig Leben beginnt und mit Niemals Fallen endete, wird noch durch einen fulminanten Abschluss von fünf Zugaben gekrönt: Mutmacher, Feuerräder, Nur Wir Beide, Tiefflieger und Mein Weg.

Besonders der Tiefflieger macht seinem Namen alle Ehre, als die Meute sich nach Aufforderung der Band von der Hocke nach oben zum Sprung stößt und dazu wild hüpft.

Schweißgebadet aber zufrieden und glücklich endet für die 500 Deutschrockfans der Abend gegen 23 Uhr und zwei erfüllten Stunden voller rockiger Musik mit gradlinigen und ehrlichen deutschen Texten, die genau den Nerv der Fans treffen.

Fazit:

Endlich wieder im Hirsch wie früher feiern. Man hat von allen Seiten her gespürt, dass die Leute wieder froh sind, dass man so unbeschwert auf ein Konzert gehen kann. Egal ob Musiker, Fans oder Security – alle waren froh darüber, dass es wieder in Richtung Normalität geht. Auch wenn der Einlass etwas länger gedauert hat, so hat der Hirsch schon mal einen Schritt in die richtige Richtung für die nächsten anstehenden Konzerte gemacht. Auch die Freude der Bands konnte man mit erleben. Gerade deswegen haben Kärbholz auch die geplante Akustiktour in eine Vollgas-Tour umgewandelt, damit wir wieder zusammen feiern können. Wenn wir das so beibehalten können, freue ich mich schon auf die nächsten Konzerte.