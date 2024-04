Spite und Bodysnatcher + Support am 14.04.2024 im Substage in Karlsruhe

Eventname: Dedication To Flesh EU/UK Tour 2024

Headliner: Spite, Bodysnatcher

Vorbands: Mouth For War, Boundaries

Ort: Substage, Karlsruhe

Datum: 14.04.2024

Kosten: 30,00 € VVK, 40,00 € AK

Genre: Metalcore, Hardcore, Deathcore

Besucher: ca. 350

Setlisten:

Mouth For War

Boundaries

Bodysnatcher

Spite Shattered Self Roses In Place Of Your Ashes Captivated Under The Gun God Help Us All The Devil Saturate Me Easily Erased My Body Is A Cage Is Survived By A Pale Light Lingers Burying Brightness Scars On A Soul Get Out I’d Rather Not Say Heaven’s Broken Heart Wired For Destruction Absolved Of The Strings And Stone Dead Rabbit Black Of My Eyes Consequence Take Me To Hell Murder8 Smashed Perception Twelve/Seventeen King Of The Rats Lord Of The Upside Down Caved In Some Things You Should Know… IED Snap Leeches The Root Of All Evil Fear Made To Please Dedication To Flesh Kill Or Be Killed Crumble Despise Death Sentence

Wieder einmal Sonntagabend, das bisher härteste Line-Up 2024 steht mir heute bevor. Es geht ins Substage nach Karlsruhe. Auf der Dedication To Flesh Tour mit Spite als Headliner, Bodysnatcher als Co-Headliner und den beiden Supports Boundaries und Mouth For War hat sich ein erstklassiges Quartett der Deathcore- und Metalcoreszene zusammengefunden. Ich bin gespannt, ob diese Kombination an einem Sonntag zu einer ausverkauften Halle führen wird. Es ist 18:00 Uhr und ich stehe pünktlich zu Beginn vor dem Eingang der Konzertlocation in Karlsruhe. Der geplante Start der ersten Band ist um 19:00 Uhr. Es bleibt also noch ein wenig Zeit, schon mal einen ersten Blick auf das Sortiment am Merchandise-Stand zu werfen. Die Ersten der maximal etwas über 300 Besucher stehen schon bereit für das heutige Hardcore-/Deathcore-Spektakel.

Mouth For War machen den Anfang. Es ist 19:00 Uhr und es geht wie so häufig in letzter Zeit auf die Minute genau pünktlich los, worüber sich die meisten freuen dürften an einem Sonntagabend, wenn montags wieder der Arbeitsalltag angesagt ist. Los geht’s, ab ins Getümmel. Wie immer bleibt für die erste Band nicht viel Zeit, um das Beste aus den wenigen Minuten herauszuholen. Die fünf Amerikaner aus Colorado Springs lassen jedoch von Beginn an keinen Zweifel, dass sie bei ihrer allerersten Show in Deutschland absolut abreißen können. Das mittlerweile gut gefüllte Substage geht von Anfang an gut mit und ich freue mich über den sehr gelungenen Auftakt mit Shattered Self am heutigen Abend. Die Jungs drehen ordentlich auf der Bühne ab. Da die Songs im Schnitt alle nur 2:30 Minuten dauern, kann keine Langeweile aufkommen und es wird zügig das sieben Songs starke Set durchgezogen. Mit dem bisher bekanntesten Song Saturate Me endet ihr Programm für heute. Starke Show und ich nehme mir vor, die Band weiterhin im Auge zu behalten und hoffe auf baldige Wiederholung.

Boundaries, die mit ihrem kürzlich veröffentlichten neuen Album Death Is Little More ein absolutes Meisterwerk abgeliefert haben, sind die Nummer zwei am heutigen Abend. Durchgestartet wird sofort mit ihrem Song Easily Erased. Leider sieht es nicht danach aus, dass dieser Kracher die Menge dazu bewegen kann, den ersten Crowdsurfer über die Köpfe zu heben. Für mich jedoch unverständlich, da die US-amerikanische Metalcore- und Hardcore-Band aus Hartford, Connecticut für meinen Geschmack extrem viel Energie auf die Bühne bringt. Ich freue mich über das gesamte Set und es flacht auch nicht wirklich ab, obwohl der meistgehörte Song vom aktuellen Album bereits zu Beginn verballert wurde. Mit Heaven’s Broken Heart meinem bisherigen Lieblingstrack, der extrem treibend und mit seinen kurzen, aber perfekt ergänzenden Cleanparts keine Wünsche offenlässt, nimmt die heutige Grenzerfahrung mit Boundaries ein Ende.

Es geht weiter mit Bodysnatcher, die unter anderem auch auf dem diesjährigen Summer Breeze vertreten sein werden. Die Deathcore Band aus Melbourne, Florida, nicht mehr wegzudenken aus der Metal- und Deathcore Szene, wurde bereits 2014 gegründet. Die heutige Besetzung entstand aus Zuwachs der Bands Float Face Down, King Conquer und Beacons und hat der Brutalität ihres Sounds absolut keinen Abbruch getan. Die Gangart im Moshpit wird spürbar härter und der eine oder andere wird morgen seine Knochen ordentlich spüren. Die letzte Chance, sich bei Bodysnatcher in den Circlepit zu werfen, ergibt sich jetzt mit King Of The Rats. Der Song, der in nur 45 Minuten geschrieben und innerhalb einer Woche produziert wurde, aber einfach alles abreißt. Der bisher mit über fünf Mio. meistgestreamte Song, beendet das Set der Band aus den Staaten und die verschwitze Meute versucht draußen in der Umbaupause etwas Frischluft und Erholung zu tanken, bevor es in die letzte Runde geht.

Lieber spät als nie. Die Veröffentlichung des letzten Albums der aus der Bay Area stammenden Band Spite liegt bereits fast zwei Jahre zurück. Die Rise Records Truppe hat mit Dedication To Flesh im August 2022 ihr letztes Studioalbum veröffentlicht und hat es leider erst jetzt geschafft, damit bei uns auf die gleichnamige EU/UK Tour zu gehen. Nach einer etwas längeren Umbaupause ist die Spannung und Vorfreude groß und Lord Of The Upside Down eröffnet nicht nur das Album, sondern auch das heutige Deathcorefinale. Mir schlägt ein heftiges Breakdowngewitter entgegen und ich freue mich über die noch deutlich ansteigende Aktivität im Publikum. Man könnte es eintönig empfinden, aber live macht diese Band einfach nur Spaß, wenn man auf kompromisslose Härte und massives Geballer steht. Es geht dem Ende entgegen und die Blutspur der ersten geplatzten Lippe schmückt den Weg in Richtung Ausgang. Es bleibt nicht die letzte, denn während der großartigen Action des letzten Songs scheint es weitere „kleinere“ Zusammenstöße zu geben. Für mich endet der Abend erfreulicherweise unverletzt, aber auf meinem Weg nach draußen treffe ich auf zwei Opfer des Abends. Glücklicherweise nehmen diese es jedoch scheinbar mittlerweile mit Humor. Alles andere wäre auch schade nach einem gelungenen Getümmel mit freundlicher musikalischer Untermalung von Spite. Einige Termine stehen noch auf der EU/UK Tour an, bevor es für die Band wieder zurück in die Staaten geht.