Broilers: Frontmann Sammy Amara veröffentlicht erste Solo-Single „Rede Von Reue“

Sammy Amara ist Sänger, Gitarrist und Songschreiber der Broilers. Mit der feinfühligen Ballade Rede Von Reue zeigt der Ausnahmekünstler eine weitere Facette seines Schaffens.

»Ich liebe meine Band, ich liebe meine Freundinnen und Freunde, ich liebe die Broilers. Aber da ist auch noch etwas in mir, eine Liebe zum Pop, eine Liebe zu traurigen Melodien und Geschichten. Die Sehnsucht nach dem Gefühl, nachts alleine durch die Stadt zu laufen oder im Auto mit lauter Musik über eine leere Straße zu brettern.

Die Broilers sollen, wie ich oft sage, auf die eine oder andere Art immer mindestens einen Fuß im Punkrock haben. Mit dem, was ich Solo vorhabe, möchte ich keinerlei Beschränkungen haben. Alles, was ich mir vorstellen kann, möchte ich machen können. Alles. Habe ich es im Kopf oder auf dem Herzen, dann muss es raus.

Das erste Lied, was ich Euch vorstellen möchte, ist tatsächlich gar nicht so weit von ruhigen Broilers-Songs entfernt und vielleicht sogar zu einem Thema, das viele Menschen in der einen oder anderen Form kennen – leider.

Ich freue mich auf alles, was folgt und über jeden, der mit auf die Reise kommt, danke für alles bis hierhin,

Sammy«

Seit ihrem Durchbruch vor einigen Jahren gehört die Düsseldorfer Rockband, deren letzten drei Studioalben in Folge die Nummer 1-Position der Charts erreichten, zu den erfolgreichsten Größen der deutschsprachigen Musikszene. Millionen verkaufter Konzerttickets und ebenso viele Streams auf sämtlichen Plattformen unterstreichen eindrucksvoll diesen Status. Nach 30 Jahren Dienst schenken die Broilers sich und ihren Fans ihre erste Best-Of-Platte. Darauf haben sie 22 Lieder gepackt, zehn Old School-Songs, die ihnen besonders wichtig sind, haben sie frisch aufgenommen. 24/7 Broilers-Party zu Hause, die armen Nachbarn … Das Album gibt es überall, wo es Musik gibt. Und besonders edel auf 180 g Doppel-Vinyl im Klappcover oder als CD im Digisleeve mit dickem Booklet.

