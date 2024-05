Rammstein – Europe Stadium Tour 2024 am 16.05.2024 in Dresden

Eventname: Rammstein – Europe Stadium Tour 2024

Bands: Rammstein, Abélard

Ort: Rinne (Open Air Gelände an der Messe), Dresden

Datum: 16.05.2024

Kosten: ab 114,22 € VVK

Genre: Neue Deutsche Härte

Besucher: ca. 60.000 Besucher (Ausverkauft)

Veranstalter: MCT Agentur GmbH

Link: https://www.rammstein.de/de/

Setlisten:

Ramm 4 Links 2-3-4 Keine Lust Sehnsucht Asche Zu Asche Mein Herz Brennt Puppe Wiener Blut Zeit Deutschland (Remix by Richard Z. Kruspe) Deutschland Radio Mein Teil Du Hast Sonne Ohne Dich (Small Piano Version) Engel (mit Abélard) Ausländer Du Riechst So Gut Pussy Ich Will Rammstein Adieu

Ganz oben auf der Rammstein – Europe Stadium Tour 2024 stehen die vier Shows auf dem Open Air Gelände an der Messe in Dresden. Die Rinne soll beben und dafür sind über 200.000 Fans in die Stadt an der Elbe gereist. Gute 60.000 Besucher pro Show sorgen für einen großen Andrang in einer Stadt, die in den warmen Monaten eh schon durch die vielen kulturellen Möglichkeiten beliebt ist. Um sich gute Plätze zu sichern, kommen Konzertgänger schon Stunden vorher zur Location, die sehr zentral in der Stadt liegt. Das hat auch einen Einfluss auf den Ablauf, bis 22 Uhr müssen Rammstein fertig sein.

Nach dem geordneten und sehr gut organisierten Einlass (und das bei so vielen Besuchern) steht einem gelungenen zweiten Abend nichts entgegen. Bandansagen koordinieren den Ablauf und viele, die am ersten Abend schon dabei waren, wissen den Weg ins Infield. Vom eigentlichen Check-in bis zur Bühne führt noch ein Fußmarsch von mehreren Minuten.

Bereits bei Abélard sind fast alle Besucher auf ihren Plätzen angekommen. Der Einlass von drei Stunden entzerrt geschickt das Geschehen. Für die Tour, wie bereits im Vorjahr, steht das französische Duo Abélard als Support mit seinen Klavieren auf der kleinen Bühne in der Mitte der Spielstätte. Anstatt Musik vom Band zu spielen, eine entspannte Möglichkeit, um sich auf den Hauptact vorzubereiten.

Rammstein starten um 19:43 Uhr, die Sonne ist im krassen Gegensatz zum Vortag nicht mehr auszumachen. Bewölkt, aber zum Glück trocken ist es, während sich die Künstler mit einem Fahrstuhl von oben herab auf die Bühne niederfahren lassen. Der druckvolle Sound erklingt bis in die hintersten Reihen. Trotz der Windböen ist die Qualität kein Hindernis für eine gute Rammstein-Show. Der laute Knall zu Ramm 4 weckt auf und lässt früh die Emotionen hochkochen. Das Trio Links 2-3-4, Keine Lust und Sehnsucht lässt zu Beginn keine Wünsche offen. Schwarzer Nebel zieht übers Gelände, während rote Rammstein Banner heruntergelassen an den Soundtürmen hängen.

Mein Herz Brennt wird hingegen mit einem roten, dichten Nebelteppich inszeniert. Auch Puppe darf im Anschluss nicht fehlen. Der brennende Kinderwagen sorgt für die bekannte morbide Kunst des deutschen Top-Acts. Die Sonne geht langsam unter, während der Deutschland-Remix erklingt, im Anschluss folgt der originale Song in seiner ganzen Kraft. Radio, Mein Teil inklusive Flake im großen Kochtopf und Du Hast vervollständigen das Set. Bis auf vier Songs ist die Setlist ähnlich der der letzten Tour. Mit Wiener Blut und Asche Zu Asche sind zwei Tracks dabei, die zuletzt 2013 gespielt wurden. Das Publikum ist voll da und geht jeden einzelnen Titel der Band intensiv mit, was sich vor allem in der zweiten Hälfte des Auftrittes bemerkbar macht.