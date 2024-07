Lenax: veröffentlichen den Song „Inversion“ der neuen EP

Die in Tennessee ansässige melodische Black-Metal-Band Lenax ist auf dem Vormarsch. Ihr neuestes Werk, Purity, ist diese Woche auf Streaming-Diensten erschienen und erhält begeisterte Kritiken sowie stetig steigende Abrufzahlen. Mit Klängen, die an klassische Bands wie Immortal, Dark Funeral oder Enslaved erinnern, bleibt die Band ihren Einflüssen treu und schafft gleichzeitig etwas Neues, das den Hörer sofort fesselt.

Gegründet im November 2022 als Soloprojekt von Gitarrist und Sänger Venomous, rückte er mit seiner vorherigen Single Shrouded Sight ins Rampenlicht. Von Lovecraft inspirierte Texte bilden die Grundlage für ein Konzept, das nicht nur den erzählerischen Aspekt des traditionellen Black Metal umfasst, sondern auch Wachstum ermöglicht, wie es viele Black-Metal-Bands im Laufe der Jahre durch breitere Inhalte und Experimentierfreude getan haben.

„Eines der Dinge, die Menschen zu Lovecraft hinziehen, ist das Weltenbauen. Das drohende Gefühl von Gefahr und Wahnsinn, das in seinen Geschichten steckt, schafft eine interne Mythologie. Die Erzählung und Neurahmung von Geschichten über Generationen hinweg ist, wie Helden, Mythen und Religionen entstehen. Wenn man nach Konzepten für okkult inspirierte Musik sucht, kann man das von Lovecraft geschaffene Pantheon mit einer gewissen Freiheit einbeziehen. Mit anderen Worten, man muss nicht zuerst eine religiöse Weltanschauung anerkennen, um sich dagegen aufzulehnen“, sagte er.

Im vergangenen Jahr entwickelte sich Lenax zu einer vollständigen Band, damit Venomous live auftreten kann, etwas, das er vermisst hat, und er möchte die Musik der Metal-Community näherbringen. Aktuell besteht die Band aus Venomous an Gitarre und Hauptgesang, ergänzt durch den etablierten Blood-Stained-Dusk-Schlagzeuger Profana. Der Bass wird von The Silence gespielt, und die Band arbeitet an einer neuen Bühnenshow, die mutig und einfallsreich sein wird. Die Bassspuren auf der Veröffentlichung wurden jedoch von Hephaestus eingespielt, und seine antike hellenische Interpretation des Headless Rite aus den griechischen magischen Papyri gibt einen Einblick in das Grimoire magischer Praktiker weltweit.

„Ursprünglich war meine Idee viel einfacher. Ich dachte, ich könnte mich einfach mit einer lokalen Band zusammentun, eine Show zusammenstellen und einen Punkt auf meiner Wunschliste abhaken. Ich vermisse es wirklich, live zu spielen, und als ich dazu kam, Mitglieder hinzuzufügen, hatte ich das Bedürfnis, vor Leuten zu spielen. Die Hinzufügung von Mitgliedern brachte frische Perspektiven, erhöhte Kreativität und verlieh unserem Sound Tiefe. Außerdem schafft das Zusammensein mit Bandkollegen, die Familienmitglieder sind, eine tiefere Bindung und ein besseres Verständnis“, sagte er.

In den vergangenen Monaten wurde die Band von in- und ausländischer Presse berichtet, mit Features in Metalized, Rock Hard und anderen. Eine mitreißende neue Rezension von The Metalverse setzt den Ton für zukünftige Rezensionen mit der Aussage: „Lenax macht einen ausgezeichneten Job darin, Melodie und den schweren Sound des Black Metal zu einer Mischung zu vereinen, die eine attraktive und dennoch kraftvoll wilde Klanglandschaft schafft.“