Stepfather Fred: veröffentlichen Artwork & Tracklist ihres neuen Albums „Rubicon“

Stepfather Fred veröffentlichen das Cover und die Tracklist ihres kommenden Albums Rubicon, das am 04.10.2024 erscheinen wird. Mit ihrem sechsten Album überschreiten die Heavy-Alternative-Rocker Stepfather Fred wie gewohnt die Genregrenzen und liefern ein unglaublich vielseitiges Album ab. Klingen Songs wie Tripped My Demon nach Five Finger Death Punch kommt in sVenorita eine spanische Gitarre ums Eck. Hat Abacus tooleske Züge und nimmt den Hörer mit auf eine depressive emotionale Reise, schöpft der Banger Collecting Faith Hoffnung.

Rubicon – Tracklist:

1. Move Your Limit

2. Collecting Faith

3. Tripped My Demon

4. My Place

5. The One

6. Spiral

7. Unlock The Secrets

8. Fail

9. Abacus

10. Ghost Of Time

11. sVeñorita

12. Kingdom

Musik und Lyrics: Sebastian Schuster, Simon Bihlmayer, Julius Dollinger, Matthias Gaßner und Daniel Konold

Aufnahmen: Daniel Konold

Mixing & Mastering: Chris Beyerlein @ Separate Sound Studios.6

Coverartwork und Grafikdesign: Felix Wagner

Fotografie: Ella Dollinger

Rubicon Tour 2024

04.10.2024 DE Memmingen Kaminwerk

11.10.2024 CH Seewen Gaswerk

12.10.2024 DE Waldbronn Soundcheck One

18.10.2024 DE Metzingen Club Thing

19.10.2024 NL Enschede* Metropol

24.10.2024 DE München Backstage

25.10.2024 DE Wurzbach Wellenkeller

26.10.2024 DE Bamberg Liveclub

14.11.2024 DE Düsseldorf Pitcher

15.11.2024 DE Oldenburg Cadillac

16.11.2024 DE tba tba

21.11.2024 AT Innsbruck Livestage

22.11.2024 CH Rorschach Treppenhaus

23.11.2024 DE Garmisch** Noiseclub Winter Knockout

28.11.2024 DE Ulm Roxy

29.11.2024 DE Offenburg Stud

30.11.2024 DE Weiler (Moos)** Adventsparty Bänklefäschter

05.12.2024 DE Hamburg Logo

06.12.2024 DE Wolfenbüttel Kuba-Halle

07.12.2024 DE Eisenhüttenstadt Gasoline

08.12.2024 DE Berlin Die Klinke

13.12.2024 DE Viersen Rockschicht

14.12.2024 DE Frankfurt Ponyhof

* Support Show für Ilaender

**Festival Show

Seit 2007 begeistern die Alternative Rocker aus dem Allgäu. Mit dem mittlerweile 6. Studioalbum und der Erfahrung aus über 550 Liveauftritten haben sie sich ihren Platz in der Musiklandschaft mehr als verdient.

Stepfather Fred – Line-Up:

Sebastian Schuster – Gesang

Simon Bihlmayer – Gitarren

Matthias Gaßner – Bass

Julius Dollinger – Schlagzeug

Mehr Info:

stepfather-fred.de/

www.facebook.com/stepfatherfred