Future Palace: kündigen neues Album „Resurgence“ für den 31.07.2026 an

Die deutsche Band Future Palace freut sich, ihr bevorstehendes viertes Album Resurgence anzukündigen. Es erscheint am 31. Juli über Century Media.

Das Album ist eine intensive Auseinandersetzung mit Isolation, inneren Konflikten und dem Kampf, sich selbst wieder aufzubauen. Das Berliner Trio verbindet Post-Hardcore-Elemente mit cineastischer Elektronik, mitreißenden Melodien und brachialen Breakdowns und taucht dabei tief in Themen wie Depression, Zweifel und emotionale Transformation ein. Resurgence fängt den flüchtigen Moment ein, in dem Verzweiflung langsam in Stärke umschlägt.

Zusammen mit der Ankündigung des Albums erscheint das neue Video zur Single Resurge.

In diesem Track verbindet die Band Nu-Metal-Elemente mit markanten Riffs, ohne dabei ihre eingängigen Hooks und charakteristischen Klangflächen aus den Augen zu verlieren. Sängerin Maria Lessing zeigt dabei die Vielseitigkeit ihres Gesangs und wechselt mühelos zwischen kraftvollen Screams und melodischen Passagen.

„Musikalisch fühlte sich Resurge schon beim Schreiben von Anfang an sehr nach Nu Metal an“, sagt Gitarrist Manuel Kohlert. „Man kann es also als weiteres Experiment bezeichnen, da wir diese Art von Musik bisher noch nicht gemacht haben. Nebenbei bemerkt: Beim Schreiben des Instrumentals hatte ich ein japanisches Videospiel im Kopf, das ich als Kind wirklich mochte; der Soundtrack war ebenfalls phänomenal. Es heißt Solatorobo.“

Lessing ergänzt: „In diesem Song geht es darum, alles und jede Entscheidung, die man bisher in seinem Leben getroffen hat, anzuzweifeln. Darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn man komplett neu anfangen und ein völlig anderer Mensch sein würde – aber auch alles und jeden opfern müsste, den man derzeit in seinem Leben hat. Es soll tiefe Verzweiflung und Selbstzweifel vermitteln. Wie würde das Leben aussehen, wenn man heute neu geboren würde?“

Sie fährt fort: „Außerdem knüpft er an die Geschichte des Musikvideos zu unserer vorherigen Veröffentlichung Deep Blue an. Am Ende des Videos verirrt sich die Besatzung des U-Boots im Ozean, nachdem das U-Boot gesunken ist. Ihre alte Freundin, die Sirene, die sie aufgrund eines Missverständnisses angegriffen hatte, heißt sie in einer neuen Welt wieder willkommen, doch die U-Boot-Besatzung muss ihre menschliche Gestalt opfern, um zu überleben und zu neuen Wesen zu werden.“

Lessing schließt: „Musikalisch hat dieser Song eine starke Nu-Metal-Energie, die ein nostalgisches, aber auch modernes Gefühl vermittelt. Er soll einen packen, aber auch die Verzweiflung der Botschaft darstellen, was meiner Meinung nach am besten im Refrain zum Ausdruck kommt.“

Resurgence Tracklist:

1. Deep Blue

2. Resurge

3. Supernova

4. Disintegrate

5. The Shades

6. Nixy

7. Thorns

8. Ebb And Flow

9. Nightfall

10. Symphony Of The Clouds

11. Tidal Waves

12. Cyclone

Future Palace auf Tour:

Festivals + Specials:

13.06. — Nickelsdorf, Österreich — Nova Rock

21.06. — Dessel, Belgien — Graspop Metal Meeting

26.06. — Leipzig, Deutschland — Impericon Festival

27.06. — Münster, Deutschland — Vainstream Rockfest

29.07.–01.08. — Wacken, Deutschland — Wacken Open Air

06.08. — Dortmund, Deutschland — Junkyard (mit The Ghost Inside)

07.08. — Villena, Spanien — Leyendas del Rock

08.08. — Cercoux, Frankreich — Festival 666

12.–15.08. — Dinkelsbühl, Deutschland — Summer Breeze

13.–15.08. — Sulingen, Deutschland — Reload Festival

16.08. — Cudrefin, Schweiz — Rock The Lakes

20.09. — Louisville, KY — Louder Than Life

Deep Blue Tour 2026:

29.09. — Warschau, Polen — Hydrozagadka

01.10. — Helsinki, Finnland — Tavastia

02.10. — Jyväskylä, Finnland — Tanssisali Lutakko

04.10. — Göteborg, Schweden — Pustervik

05.10. — Oslo, Norwegen — John Dee

06.10. — Kopenhagen, Dänemark — Pumpehuset

08.10. — Hamburg, Deutschland — Markthalle

09.10. — Amsterdam, Niederlande — Melkweg

10.10. — Köln, Deutschland — E-Werk

11.10. — Sint-Niklaas, Belgien — De Casino

13.10. — Stuttgart, Deutschland — Im Wizemann (Halle)

14.10. — Frankfurt, Deutschland — Batschkapp

16.10. — Hannover, Deutschland — Faust

17.10. — Berlin, Deutschland — Festsaal Kreuzberg

02.11. — Essen, Deutschland — Zeche Carl

04.11. — London, England — The Garage

05.11. — Manchester, England — Manchester Academy 3

06.11. — Glasgow, Schottland — Slay

07.11. — Leeds, England — The Key Club

09.11. — Paris, Frankreich — Backstage by the Mill

10.11. — Lyon, Frankreich — Le Marché Gare

12.11. — Mailand, Italien — Legend Club

13.11. — Zürich, Schweiz — Jugendkulturhaus Dynamo (Saal)

14.11. — Budapest, Ungarn — Barba Negra

18.11. — Prag, Tschechien — Rock Café

19.11. — München, Deutschland — Backstage (Werk)

20.11. — Nürnberg, Deutschland — Z-Bau

Future Palace, komplettiert durch Schlagzeuger Johannes Früchtenicht, verkörpern mit ihrer sich stetig weiterentwickelnden künstlerischen Vision die emotionalen Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens. Ihre Songs tauchen tief in innere Konflikte ein und setzen sich mit Themen rund um psychische Gesundheit auseinander – Themen, die in der heutigen Gesellschaft noch immer stark stigmatisiert sind. In den vergangenen Jahren haben sich Future Palace zu einer der spannendsten Alternative-Metal-Bands Europas entwickelt, getragen von ihrer intensiven Live-Energie und einer stetig wachsenden internationalen Fangemeinde.

Ihre jüngste Nordamerika-Tour markierte den ersten großen Schritt über den Atlantik und brachte der Band viel Anerkennung sowie zusätzliche internationale Aufmerksamkeit ein. Auch in Europa setzte die letzte Headliner-Tour neue Maßstäbe – mit zahlreichen ausverkauften und hochverlegten Shows in vielen Ländern. Mit einem schnell wachsenden Repertoire, steigenden Streaming-Zahlen und einer globalen Fanbase treten Future Palace in ihre bislang ambitionierteste Phase ein.

Den Großteil des Jahres 2026 werden Future Palace auf Tour verbringen, darunter Festivalauftritte sowie eine geplante Herbsttournee.

Future Palace sind:

Maria Lessing – Gesang

Manuel Kohlert – Gitarre

Johannes Früchtenicht – Schlagzeug