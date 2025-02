Future Palace: EU-/UK-Headline-Shows sind in vollem Gange

Das deutsche Post-Hardcore-Trio Future Palace hat am 20. Februar mit seinen EU-/UK-Headline-Shows begonnen. Bei allen Terminen werden sie von Immerse supportet.

Future Palace – EU-/UK-Tour 2025

w/ Immerse

(verbleibende Termine)

22.02.25 UK-Nottingham, Rescue Rooms

24.02.25 UK-Sheffield, Corporation

25.02.25 UK-Glasgow, Slay

26.02.25 IE-Dublin, Grand Social

28.02.25 NL-Hengelo, Metropool

01.03.25 LU-Luxemburg, Den Atelier

* ohne Immerce

Im Herbst brechen Future Palace zur geplanten Nordamerika-Tour mit Hawk und Half Me als Support auf.

Future Palace – North America Tour 2025

w/ Hawk & Half Me

25.09.25 Baltimore, MD – Metro Gallery

26.09.25 Pittsburgh, PA – Preserving Underground

27.09.25 Chicago, IL – The WC Social Club

28.09.25 Detroit, MI – Pike Room at The Crofoot

30.09.25 Toronto, ON – Lee’s Palace

01.10.25 Montreal, QC – Les Foufounes Électrique

02.10.25 Worcester, MA – The Palladium (Upstairs)

03.10.25 Philadelphia, PA – MilkBoy

04.10.25 Brooklyn, NY – The Meadows

Future Palace veröffentlichten ihr neues Album Distortion im September 2024 über Arising Empire. Mehr Infos dazu findet ihr hier.

Unser TFM-Redakteur Florian W. hat für diese bahnbrechende Scheibe eine Rezension geschrieben. Schaut gerne hier rein:

Future Palace sind:

Maria – Gesang

Manuel – Gitarre

Johannes – Schlagzeug

Future Palace online:

https://www.facebook.com/futurepalace

https://www.instagram.com/futurepalaceofficial