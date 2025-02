Panzerballett: haben neue Single und das Video zu „Pick Up The Pieces“ veröffentlicht

Panzerballett haben gestern ihre mit Spannung erwartete neue Single und das Video zu Pick Up The Pieces veröffentlicht.

Dieser Track ist eine mutige Jazz-Metal-Neuinterpretation des klassischen Songs der Average White Band und bringt ihre charakteristische Mischung aus komplexen Polyrhythmen, virtuosem Schlagzeugspiel und explosiven Metal-Riffs in den Vordergrund. Die Single markiert einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Übercode Œuvre, das am 25. April 2025 erscheinen wird.

Jan Zehrfeld, Gitarrist und Komponist von Panzerballett, über den Song Pick Up The Pieces:

„Pick Up The Pieces nimmt den klassischen Funk-Groove und macht ihn zu unserem eigenen, indem wir zwischen Vierer-, Fünfer- und Siebener-Unterteilungen wechseln. Ich wollte den ursprünglichen Geist des Songs bewahren, aber mit einem einzigartigen Panzerballett-Twist. Der Track ist komplex, funky und definitiv ein Headbanging-Hit! Er hat den Groove, aber er ist auch komplex genug, um sowohl Jazz- als auch Metal-Fans zu fesseln.“

Diese neue Single folgt der Tradition der Band, klassische Stücke in ihren eigenen, einzigartigen Stil zu transformieren. Als Teil einer Reihe von Panzerballett-Tracks, die in Quintolen oder Septolen umarrangiert wurden, geht diese Version noch einen Schritt weiter, indem sie alles miteinander kombiniert. Der Track ist ein wahres Zeugnis für die Meisterschaft der Band, Funk, Jazz und Metal mit beeindruckender Präzision und Humor zu verbinden, was ihn zu einem unverzichtbaren Erlebnis für Fans aller Genres macht.

Pick Up The Pieces ist nicht nur eine Neuinterpretation; es ist Teil der Markenzeichen-Serie der Band, in der bekannte Lieder in Jazz-Metal-Meisterwerke verwandelt werden. Die Kombination aus komplexen Rhythmen und groovigen Hooks macht Pick Up The Pieces zur perfekten Einführung in das kommende, vollständige Album der Band, Übercode Œuvre, das am 25. April 2025 erscheinen wird.

Übercode Œuvre bringt die musikalische Vision von Panzerballett auf neue Höhen und enthält Beiträge von weltklasse Schlagzeugern wie Virgil Donati, Marco Minnemann, Anika Nilles und anderen. Mit Kompositionen, die klassische, jazzige und metal-inspirierte Einflüsse vereinen, erkundet das Album neue Klangterritorien, während es den charakteristischen Humor und die Virtuosität beibehält, für die die Band bekannt ist.

Tracklist des Albums mit Songinformationen:

• Bleed – Eine verblüffende Interpretation von Meshuggahs ikonischem Track mit extremer rhythmischer Manipulation.

• Seven Steps To Hell – Neue Komposition von Nélida Béjar, die nur Septolen verwendet, um ein Gehirn-schmelzendes Erlebnis zu schaffen.

• The Four Seasons: Summer – Eine Mischung aus klassischer Virtuosität und zeitgenössischem Shredding, kombiniert mit gnadenlosen Polymetern.

• Alien Hip Hop – Virgil Donatis komplexer Fusion-Track, in seiner fünften Version auf höchstem Intensitätslevel.

• Andromeda – Eine Panzer-Ballade, die der Liebe gewidmet ist, mit einem charakteristischen jazz-metal Twist.

• Ode To Joy (vocal) – Hommage an die globale Gemeinschaft während des COVID-19-Lockdowns, in der Menschen Ode An Die Freude von ihren Balkonen sangen.

• Pick Up The Pieces – Ein neu interpretierter Funk-Klassiker, der Quintolen und Septolen mit einem Jazz-Metal-Touch kombiniert.

• The Devil’s Staircase – Eine atemberaubende Arrangements, das die Schönheit von Ligetis Polymetern mit diabolischer Intensität hervorhebt.

• Ode To Joy (instrumental) – Eine jazzige instrumentale Version des beliebten klassischen Stücks.

• Andromedaron (Digital Bonus Track) – Virtuose rhythmische Interpretation von Andromeda durch Schlagzeuger Aaron Thier.

Mit Übercode Œuvre ist Panzerballett, auch bekannt für ihre außergewöhnlichen Live-Auftritte, bereit, ein Album zu liefern, das sowohl Fans von progressivem Metal als auch Liebhabern von Jazz-Fusion gleichermaßen ansprechen wird.

Wenn du ein Fan von Musik bist, die den Status quo herausfordert, ist Übercode Œuvre ein Muss. Das Album kombiniert schwere, komplexe Rhythmen mit komplexen Jazz- und Funk-Elementen und feiert musikalische Freiheit und Kreativität. Die Kombination aus atemberaubender Musikalität und grenzüberschreitenden Kompositionen wird dieses Album zu einem unverzichtbaren Teil jeder Musiksammlung machen

Livetour:

08.05.25 DE – München, Mastermix Studios (open rehearsal)

09.05.25 CH – Wil, Gare de Lion

10.05.25 DE – Stuttgart, Club Zentral

11.05.25 DE – Oberhausen, Ebertbad

13.05.25 DE – Bremen, Meisenfrei

14.05.25 DE – Hamburg, Logo

15.05.25 DE – Berlin, Maschinenhaus

17.05.25 AT – Vienna, Porgy & Bess

Panzerballet im Web:

panzerballett.de

Facebook

Instagram