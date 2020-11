Time For Metal: die besten, schrägsten, bösesten, lautesten Songs zum Weihnachtsfest Vol. 1

Weihnachten – das Fest der Liebe! Für den einen oder anderen ist es ja das schönste Fest des Jahres. Schon Wochen und Monate muss man sich darauf vorbereiten, so will es uns der Einzelhandel weismachen. Hier muss alles stimmen, süße Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius ab Ende September, die richtige Musik, die mittlerweile von nahezu jedem Künstler zur Auswahl steht und vor allem die passende Stimmung und Atmosphäre, die monatelange Vorbereitung in Anspruch nimmt. Schon im August werden die ersten Geschenke besorgt, damit auch bloß nicht wieder, wie im letzten Jahr, Tante Else aus Buxtehude vergessen wird. Auch die Wohnung darf nicht vergessen werden – Adventskranz, ein paar Dutzend Kerzen, Tannenbaum, Zimt- und Orangenduft inklusive. Und das alles nur, damit man sich an Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft fetzen und sich ganz besinnlich die Köpfe einschlagen kann, denn Fakt ist, bei der Polizei werden über die Feiertage so viele Fälle von häuslicher Gewalt aktenkundig wie zu keiner anderen Zeit im Jahr.

An der Advents- und Weihnachtszeit kommt leider keiner vorbei, dafür sorgen schon Jahr für Jahr die unzähligen Radiosender, die spätestens ab Ende November Last Christmas von Wham rauf und runter spielen, was ja genau genommen von der Band eigentlich als Ostersong gedacht war. Doch Ho ho ho, muss es immer Stille Nacht, Leise Rieselt Der Schnee oder Jingle Bells sein, die alljährlich dafür sorgen, dass sich uns unter dem Tannenbaum die Fußnägel aufrollen? Schluss mit der Weihnachts-Kasper-Mucke, auch unter dem Weihnachtsbaum darf ordentlich abgerockt werden, dafür sorgen schon seit vielen Jahren etliche Rock- und Metalbands quer durch alle Genres. Wenn schon erzwungene Weihnachtsstimmung, dann wenigstens mit Stil.

Im Coronajahr 2020 wird nun Weihnachten doch etwas anders aussehen als all die Jahre zuvor. Nicht genug damit, dass wir in diesem Jahr nahezu komplett auf Konzerte, die geliebten Sommerfestivals und sonstige Veranstaltungen verzichten mussten, jetzt geht es auch noch den Advents- und Weihnachtsevents an den Kragen. Nun gut, auf die bucklige Verwandtschaft, die alljährlich zu Weihnachten ihren Anstandsbesuch macht, können sicherlich viele von uns getrost verzichten, doch um die hartrockenden X-Mas-Festivals ist es doch echt schade, machten die doch die Adventszeit in den letzten Jahren erträglich. Oder auch die Glühwein-Orgien auf den unzähligen Weihnachtsmärkten, nach denen selbst wir Stille Nacht lauthals mitgrölen konnten. Weihnachten 2020 wird definitiv anders in Zeiten von Corona, aber eines muss es trotz allen Hygienevorschriften und Verboten nicht werden …, LEISE!

Auch wir von Time For Metal kommen natürlich an Weihnachten nicht vorbei, deshalb haben wir die besten, schrägsten, bösesten und lautesten Rock- und Metal-Weihnachtssongs zusammengetragen und präsentieren euch an jedem Adventssonntag und an den Feiertagen eine Auswahl von 30 Songs, damit ihr gut und stressfrei durch die doch ganz besondere Abstands-Advents- und Weihnachtszeit kommt. Schluss mit sinnlich – scheppern muss es unter dem Weihnachtsbaum, fette Riffs und wummernder Bass anstatt traditioneller Säuselei. Lauter die Glocken nie klangen!

King Diamond – No Presents For Christmas

Artist: King Diamond

Herkunft: Dänemark

Song: No Presents For Christmas

Album: No Presents For Christmas (Single)

Veröffentlichung: 1985

Genre: Heavy Metal

Onkel Tom Angelripper – Ich Glaub Nicht An Den Weihnachtsmann

Artist: Onkel Tom Angelripper

Herkunft: Deutschland

Song: Ich Glaub Nicht An Den Weihnachtsmann

Album: Ich Glaub Nicht An Den Weihnachtsmann

Veröffentlichung: 2000

Genre: Thrash Metal

Trans-Siberian Orchestra – Christmas Eve / Sarajevo

Artist: Trans-Siberian Orchestra

Herkunft: USA

Song: Christmas Eve / Sarajevo

Album: The Ghosts Of Christmas Eve

Veröffentlichung: 2016

Genre: Progressive Rock, Symphonic Rock

Original: Savatage, 1995

Mambo Kurt – In Der Weihnachtsbäckerei

Artist: Mambo Kurt

Herkunft: Deutschland

Song: In Der Weihnachtsbäckerei

Album: Weihnachten

Veröffentlichung: 2014

Genre: Heimorgel Pop / Rock

Original: Rolf Zuckowski, 1987

Steel Panther – Sexy Santa

Artist: Steel Panther

Herkunft: USA

Song: Sexy Santa

Album: Sexy Santa (Int’l eSingle)

Veröffentlichung: 2009

Genre: Glam Metal

Spinal Tap – Christmas With The Devil

Artist: Spinal Tap

Herkunft: USA

Song: Christmas With The Devil

Album: Christmas With The Devil Single

Veröffentlichung: 1984

Genre: Rock, Parodie

Panzerballett – White Christmas

Artist: Panzerballett

Herkunft: Deutschland

Song: White Christmas

Album: X-Mas Death Jazz

Veröffentlichung: 2017

Genre: Jazzrock

Original: Bing Crosby, 1941

Erlösung – Christmas Ist Krieg

Artist: Erlösung

Herkunft: Deutschland

Song: Christmas Ist Krieg

Album: Christmas Ist Krieg

Veröffentlichung: 2009

Genre: Black Metal, Funeral Doom Metal

Halford – Winter Song

Artist: Rob Halford

Herkunft: England

Song: Winter Song

Album: Winter Songs

Veröffentlichung: 2009

Genre: Heavy Metal

Saltatio Mortis – Morgen Kinder Wird’s Nichts Geben

Artist: Saltatio Mortis

Herkunft: Deutschland

Song: Morgen Kinder Wird`s Nichts Geben

Album: Fest Der Liebe (Bonus CD des Akustik-Albums Zirkus Zeitgeist-Ohne Strom Und Stecker)

Veröffentlichung: 2015

Genre: Rock, Mittelalter Rock

Daily Grind – Last Christmas

Artist: Daily Grind

Herkunft: Deutschland

Song: Last Christmas

Album: Single

Veröffentlichung: 2013

Genre: Rock

Original: Wham, 1986

Lemmy / Billy F. Gibbons / Dave Grohl – Run Rudolph Run

Artist: Lemmy / Billy F. Gibbons / Dave Grohl

Herkunft: England / USA

Song: Run Rudolph Run

Album: We Wish You A Metal Xmas

Veröffentlichung: 2008

Genre: Heavy Metal

Original: Chuck Berry, 1958

Tankard – Fuck Christmas

Artist: Tankard

Herkunft: Deutschland

Song: Fuck Christmas

Album: The Tankard

Veröffentlichung: 1995

Genre: Thrash Metal

Glenn Hughes – O Holy Night

Artist: Glenn Hughes

Herkunft: England

Song: O Holy Night

Album: An All-Star Salute To Christmas

Veröffentlichung: 2009

Genre: Rock

Original: Minuit, Chrétiens (Placide Cappeau / Adolphe Adam), 1947

The Waltons – Christmastime On Waltons Mountain

Artist: The Waltons

Herkunft: Deutschland

Song: Christmastime On Waltons Mountain

Album: Here Comes The Waltons

Veröffentlichung: 1985

Genre: Cow-Punk

Helix – Happy Xmas (War Is Over)

Artist: Helix

Herkunft: Kanada

Song: Happy Xmas (War Is Over)

Album: A Heavy Mental Christmas

Veröffentlichung: 2008

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Original: John Lennon / Yoko Ono, 1971

Winterage – The Legend Of The White Tannenbaum

Artist: Winterage

Herkunft: Italien

Song: The Legend Of The White Tannenbaum

Album: Single

Veröffentlichung: 2015

Genre: Power Metal, Symphonic Power Metal

Amon Amarth – Jingle Bells

Artist: Amon Amarth

Herkunft: Schweden

Song: Jingle Bells

Album: Viking Christmas (Bootleg)

Veröffentlichung: 2011

Genre: Melodic Death Metal

Original: The One Horse Open Sleigh (James Lord Pierpont), 1950er-Jahre

Torfrock – Leise Piesselt Das Reh

Artist: Torfrock

Herkunft: Deutschland

Song: Leise Piesselt Das Reh

Album: Alle An Die Ruder

Veröffentlichung: 1991

Genre: Deutschrock

NOFX – Xmas Has Been X’ed

Artist: NOFX

Herkunft: USA

Song: Xmas Has Been X’ed

Album: Self Entitled

Veröffentlichung: 2012

Genre: Punkrock

AC/DC – Mistress For Christmas

Artist: AC/DC

Herkunft: Australien

Song: Mistress For Christmas

Album: The Razors Edge

Veröffentlichung: 1990

Genre: Hardrock, Blues Rock

Die Roten Rosen – Weihnachtsmann Vom Dach

Artist: Die Roten Rosen / Die Toten Hosen

Herkunft: Deutschland

Song: Weihnachtsmann Vom Dach

Album: Wir Warten Auf’s Christkind

Veröffentlichung: 1998

Genre: Deutschrock, Punkrock

August Burns Red – Little Drummer Boy

Artist: August Burns Red

Herkunft: USA

Song: Little Drummer Boy

Album: August Burns Red Presents: Sleddin‘ Hill

Veröffentlichung: 2012

Genre: Metalcore

Original: The Carol Of The Drum (Katherine K. Davis), 1941 – Erste bekannte Version: Trapp Family Singers, 1960er-Jahre

Dee Snider feat. Lzzy Hale – The Magic Of Christmas Day

Artist: Dee Snider & Lzzy Hale

Herkunft: USA

Song: The Magic Of Christmas Day

Album: Single

Veröffentlichung: 2020

Genre: Heavy Metal

Within Temptation – Gothic Christmas

Artist: Within Temptation

Herkunft: Niederlande

Song: Gothic Christmas

Album: Mother Earth Tour (DVD)

Veröffentlichung: 2003

Genre: Symphonic Metal

Ulver – Christmas

Artist: Ulver

Herkunft: Norwegen

Song: Christmas

Album: Blood Inside

Veröffentlichung: 2005

Genre: Folk Metal, Black Metal, Avantgarde Metal

Ice Nine Kills – Merry Axe-Mas

Artist: Ice Nine Kills

Herkunft: USA

Song: Merry Axe-Mas

Album: The Silver Scream

Veröffentlichung: 2018

Genre: Metalcore

GWAR – Stripper Christmas Summer Weekend

Artist: GWAR

Herkunft: USA

Song: Stripper Christmas Summer Weekend

Album: Stripper Christmas Summer Weekend

Veröffentlichung: 2009

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal, Hardcore Punk, Satire

Doro feat. Onkel Tom Angelripper – Merry Metal Xmas

Artist: Doro / Onkel Tom Angelripper

Herkunft: Deutschland

Song: Merry Metal Xmas

Album: Merry Metal Xmas Single

Veröffentlichung: 2012

Genre: Heavy Metal

Bad Religion – God Rest Ye Merry Gentlemen

Artist: Bad Religion

Herkunft: USA

Song: God Rest Ye Merry Gentlemen

Album: Christmas Songs

Veröffentlichung: 2013

Genre: Punkrock

Original: Traditionell, 18. Jahrhundert

Fortsetzung folgt am 2. Advent.