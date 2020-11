Fazit

Ihr werdet euch fragen, wie wir zu diesem Review kommen. Musikgeschichte ist ein hohes Gut, auch ohne Rock und Metal und daher wollten wir einen Blick in diesen weltberühmten Weihnachtssong werfen. Es gibt explosive, beeindruckende Dokumentation in Ton und Bild. Stille Nacht - Ein Lied Für Die Welt hat da ein Thema, wo man schlecht den Zuschauer mitreißen kann. Mit Daten und Fakten wurde alles Wissenswerte liebevoll durchleuchtet. Da jeder diesen Titel kennt, ist die Zielgruppe sehr hoch. Selbst einige unserer Leser dürfte diese Produktion interessieren. Was schade ist: Es gibt keinerlei Bonusmaterial - bei solch einem Thema erwartet man dieses zwingend! Wehgetan hat mir der Anti-Metal Song jedenfalls nicht. Geschichtlich interessiert ist es jedenfalls für mich sehenswert aufgenommen worden. Ihr habt eine musikverliebte Familie durch alle Genres? Dann schaut doch mal herein, wie Stille Nacht über diesen Globus zog, in Schützengräben gesungen wurde und heute aus den bunten Buden auf den Weihnachtsmärkten dringt.