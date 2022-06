Buchtitel: Der Kaplan, Der Um Jimi Hendrix Trauerte

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 208 Seiten

Genre: Musik, Pop, Rock, Populäre Musiktheorie

Release: 01.03.2022

Autor: Franz Schiffer

Link: https://www.verlag-reiffer.de/produkt/kaplanhendrix/

Verlag: Verlag Andreas Reiffer

Buchform: Hardcover

ISBN-Nummer: 978-3-945715-54-3

Der Kaplan, Der Um Jimi Hendrix Trauerte aus den Händen von Franz Schiffer wurde über den Verlag Andreas Reiffer am 01.03.2022 veröffentlicht. Mit diesem Thema wollen wir einmal mehr über den Tellerrand blicken. Die vergessenen Pop-Momente beinhalten unter anderem, wie es der Titel bereits vermuten lässt, auch den lieben Jimi Hendrix. Der legendäre Musiker, der am 18.09.1970 in London verstorben ist, gilt noch heute als Inspirationsquelle vieler Rock- und sogar Metalbands. Als Gitarrist konnte er genreübergreifend für Furore sorgen, auch wenn seine letzten Shows durch den Hang zu betäubenden Stoffen nicht mehr an die besten Tage herankamen. Doch auch andere Künstler werden eingefangen und mit ihren kuriosen Geschichten porträtiert, die man sonst wohl nie erfahren hätte. Der Kaplan, Der Um Jimi Hendrix Trauerte lebt von der Lebenserfahrung des 68 Jahre alten Schriftsteller Franz Schiffer. Ihn darf man ohne Frage als Kenner der Szene bezeichnen, er als Fan und Journalist in den vielen Jahren einiges erlebt und dieses wie in diesem Buch für uns zusammen getragen hat.

In viele kleine Kapitel teilt Herr Schiffer die 208 Seiten und lässt dem Leser so viel Platz, auch mal zwischen den Themen hin- und herzugleiten, oder besonders spannende Passagen nach ein paar Tagen schnell noch mal wieder aufzugreifen. Das Thema der 27er und die damit verbunden frühen Tode wie bei Jimi werden ebenfalls kurz thematisiert, schließlich ließ auch Hendrix diese Zahl in ein schwarzes Tuch hüllen. Weg vom Musiker beschreibt er die ideale Fehlbesetzung um Bill Haley. Ein Titel, der ebenfalls zum Nachlesen anregt, ist Der Gefährlichste Instrumental-Hit. Alles sprach gegen den Song Rumble von Link Wray. Johnny Cash darf im Sammelsurium nicht fehlen, gleiches gilt für den Einblick Der König Der Eintagsfliegen, bei dem beim Label Deram Records aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Neben den Rockthemen liegt der Schwerpunkt in der frühen Popmusik, die für erfrischende Anekdoten gut war und durch Franz Schiffer einen Liebhaber gefunden hat, der sein Erlebtes nicht für sich behalten möchte.