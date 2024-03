Heroes And Monsters – Heroes And Monsters

Artist: Heroes And Monsters

Herkunft: Californien, USA

Album: Heroes And Monsters

Spiellänge: 39:40 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock

Release: 20.01.2023

Label: Frontiers Music Srl

Link: https://www.facebook.com/heroesandmonstersband/

Bandmitglieder:

Bass, Vocals – Todd Kerns

Gitarre – Stef Burns

Schlagzeug – Will Hunt

Tracklist:

Locked And Loaded Raw Power Let’s Ride It Angels Never Sleep I Knew You Were The Devil Break Me (I’m Yours) Blame Don’t Tell Me I’m Wrong Set Me Free And You’ll Remain

Heroes And Monsters? Kennt keiner, und so steht die CD seit über einem Jahr im Rezensionsregal.

Dabei besteht die Band aus drei Hochkarätern. Die beiden gebürtigen Kalifornier Bassist/Sänger Todd Kerns sowie Gitarrist Stef Burns und Schlagzeuger Will Hunt aus Florida starten mit ihrem Supergroup-Projekt neu durch.

Todd Kerns ist am bekanntesten als Bassist von Slash feat. Myles Kennedy And The Conspirators. Weiterhin ist er Frontmann der kanadischen Bands The Age Of Electric und Toque.

Toque ist die Band des ehemaligen Kiss-Gitarristen Bruce Kulick. Zudem ist er erfolgreich als Singer-Songwriter mit eigenen ausverkauften Konzerten unterwegs. Gitarrist Stef Burns hat sowohl mit Popgruppen wie Sheila E., Berlin und Huey Lewis & The News als auch mit Rockgruppen wie Y&T, mit denen er vier Alben aufnahm, und Alice Cooper gespielt. Hier wirkte er auf den Alben Hey Stoopid und The Last Temptation mit. Derzeit ist er mit dem italienischen Rock-Superstar Vasco Rossi unterwegs. Dazu hat er seine eigene Band, die Stef Burns League.

Schlagzeuger Will Hunt ist derzeit mit Evanescence unterwegs, bei denen er seit 2007 an den Fellen sitzt. Im Laufe der Jahre hat der gefragte Schlagzeuger mit Dark New Day, Black Label Society, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter und vielen anderen gespielt. Er hat auch auf Alben von Michael Sweet (Stryper), Crossfade, Dirty Shirley (George Lynch), Device (David Draiman von Disturbed) und anderen mitgewirkt.

Das Album vereint alle Stilrichtungen der Bands, in dem die drei Freunde spielen. Wer allerdings meint, die CD plätschert nur so dahin, wird Lügen gestraft. Der Opener Locked And Loaded und der Nachfolger Raw Power ballern ordentlich. Let’s Ride It ist ein Midtemposong, bei dem mir am Anfang der Bass ein wenig zu laut abgemischt scheint. Dies relativiert sich im Laufe des Songs aber und ist ein guter Effekt. Angels Never Sleep beginnt als Gesangsstück, nimmt aber noch Fahrt auf, ist von Hardrock noch ein Stück weit entfernt. Da ist er wieder, der prägnante Bass. Bei I Knew You Were The Devil knallt es wieder ordentlich. Zwar stimmt zuerst die Pace, verflacht dann leider und kommt trotz des prägenden Basses erst am Ende auf Touren. Schade um das Potenzial des Songs. Break Me (I’m Yours) ist ein melodiöser Rocksong im Stile der 80er-Jahre, ohne an die Elite heranzureichen. Blame beginnt wieder prägnant mit dem von Todd Kerns geführten Bass und liefert sich dann mit Stef Burns Gitarre ein Duell, bevor der Gesang einsetzt. Wieder ein Rocksong mit Powermetal-Elementen. Don’t Tell Me I’m Wrong ist dann die Quotenballade? Nach etwa einer Minute nimmt der Song etwas an Geschwindigkeit zu. Er steigert sich bis zum Ende Zunehmens. Set Me Free ist ein Cover des 1974 erschienenen Klassikers. Endlich wieder Speed bei The Sweet. Nah am Original neu arrangiert und modern und frisch interpretiert, macht dieser Track richtig Spaß. And You’ll Remain nimmt diesen Speed leider wieder heraus. Zwar entwickelt sich der Track, kommt aber über einen melodiösen Rocksong nicht heraus.

Das Album erscheint digital bei allen bekannten Plattformen im Download und Stream. Physikalisch gibt es das Debüt leider nur als CD.