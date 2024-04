Cradle Of Haze: veröffentlichen mit “Fairytales“ das 15. Studioalbum

Nach rund drei Jahren kreativer Pause meldet sich das Deutsche Gothic Rock Projekt Cradle Of Haze mit diesem 19 Track starken 15. Studioalbum zurück.

Einiges ist anders. Waren die Texte der Songs auf den vorangegangenen Alben größtenteils auf Deutsch, sind die Lyrics auf diesem Album alle auf Englisch. Auch der Stil der Songs hat sich vom vorherigen Gothic Rock mit starkem Hang zur sogenannten Neuen Deutschen Härte (NDH) zu weiterhin als Hauptgenre Gothic Rock, aber etwas gemäßigter, melodischer, leichter, erwachsener entwickelt. Die Bandbreite der unterschiedlichen Musikstile geht über Fragmente von Mittelalter-Rock, Alternative Rock bis hin zur Anlehnung an Symphonic Rock/Metal und einiges mehr. Startet das Album doch recht Rock-lastig mit schnellen Beats und harten Gitarren, entwickelt sich das Ganze über die Mitte zum Ende hin etwas ruhiger und gemäßigter und nimmt den Hörer mit auf die Reise durch das Märchenland.

Trotz dieser Veränderung ist klar zu erkennen, aus welcher Feder dieses Album stammt. Als kleine Überraschung befinden sich auch Interpretationen von Songs aus dem Repertoire des Schwesterprojekts Inception Of Eternity auf diesem Album. Auch dieses Album wurde wieder komplett von Mastermind Thorsten Eligehausen geschrieben, komponiert und eingespielt.

Gemixt und gemastert wurde das Album natürlich in der hauseigenen Soundschmiede und veröffentlicht wird es selbstverständlich über das eigene Label darkSIGN-Records. Fairytales erscheint am 3. Mai 2024.

Fairytales Tracklist:

1. Rising Inferno

2. The Fury Of Fire

3. Kingdom Of Shadows

4. The Evil Inside

5. Dragons

6. Angel

7. Escape

8. Fairytales

9. Bleeding Hearts Lament

10. Walk The Line

11. Counting Down The Days

12. Where Are You Now

13. Lust For Life

14. Into The Night

15. One Day

16. The Cradle Of Darkness

17. Alive

18. Keep The Faith

19. Burning Desire

Facebook

Bandcamp