Mono Inc.: neue Single „Lieb Mich (Symphonic Live II)“ erscheint heute

Lieb Mich – so heißt der nächste Vorgeschmack, den Mono Inc. aus ihrem kommenden Album Symphonic Live – The Second Chapter vorab auskoppeln. Das Album erscheint am 23. August.

Seht euch das Video hier an:

Lieb Mich erschien erstmals Anfang 2023 auf dem #1-Album Ravenblack und ist seitdem zu einem echten Fanliebling avanciert. Fans erzählen der Band immer wieder ihre teils sehr persönlichen (Liebes)-Geschichten, die sie mit dem Song verbinden und berichten u.a. von Hochzeiten, bei denen Lieb Mich den schönsten Tag des Brautpaares schmücken durfte. In der neuen, symphonischen Version wird aber nicht nur die romantische Facette des Liedes musikalisch in Szene gesetzt, sondern auch die andere, düstere Bedeutung durch kraftvolle Streicharrangements untermalt. So möchte Mastermind Martin Engler mit dem Song dem Missbrauch des Wortes „Liebe“ entgegentreten. Die Frage, die Mono Inc. sich in diesem Song stellen, lautet: „Liebe ich jemanden, weil er so ist, wie ich es gerne hätte, oder liebe ich jemanden „bedingungslos“ für das, was er ist? Denn möchte am Ende nicht jeder bedingungslos geliebt werden, mit allen seinen Stärken und Schwächen, mit allen Licht- und Schattenseiten – „von heut‘ an bis zum Schluss“?

Mono Inc.

Single: Lieb Mich (Symphonic Live II)

Label: NoCut

Release-Datum: 26.07.2024

Symphonic Live – The Second Chapter wird als 2-CD/DVD/BluRay-Version in einem hochwertigen Mediabook, als 2-LP Gatefold für alle Vinyl-Liebhaber, und natürlich in einer limitierten Fanbox erhältlich sein. Alle Konfigurationen sind ab sofort hier vorbestellbar: https://www.mono-inc.com/shop/Symphonic-Live-The-Second-Chapter

Symphonic Tour 2024

https://www.mono-inc.com/shop/de/Symphonic-Tour-2024

14.09.2024 Lübeck – Kulturwerft Gollan (Final Show Of The Second Chapter)

Mehr Infos zu Mono Inc. (Inklusive der Tourdaten 2025) und ihrem kommenden Album Symphonic Live – The Second Chapter findet ihr hier:

Mono Inc. sind:

Martin Engler – Gesang

Katha Mia – Schlagzeug

Carl Fornia – Gitarren

Val Perun – Bass

Mono Inc. online:

https://mono-inc.com/home/

Facebook

Instagram