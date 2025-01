End Of Green – Twinfinity

Die deutsche Dark-Rock-Band End Of Green, die 1992 in Stuttgart gegründet wurde, meldet sich mit einer besonderen Veröffentlichung zurück. Das Album Infinity, das ursprünglich 1996 erschienen ist, wird am 24.01.2025 über Reaper Entertainment neu aufgelegt. Bekannt für ihre düsteren Klänge, die Elemente aus Dark Rock und Gothic Metal vereinen, präsentiert die Band auf dieser Neuauflage sowohl die originalen Aufnahmen als auch neu aufgenommene Versionen der Songs. Mit einer Spielzeit von fast 95 Minuten bietet das Album einen umfassenden Einblick in die musikalische Welt von End Of Green, um die es einmal mehr ruhig geworden ist.

Das letzte Studioalbum Void Estate ist bereits über sieben Jahre alt. Zwischen dem letzten Werk und The Painstream liegen noch einmal vier Jahre. Mit Dead End Dreaming schafften sie 2005 endgültig den Durchbruch, das lag unter anderem mit daran, dass sie auf dem Metal Hammer Sampler aufgeführt wurden. Michael „Darkness“ Huber, Frontmann von End Of Green, hat eine unglaubliche Gesangsstimme und agiert stets authentisch wie emotional. Dass der ganz große internationale Wurf noch nicht geglückt ist, gleicht fast einem Skandal. National sind die deutschen Dark Rocker zu Recht seit Jahren eine Institution, die oft schmerzlich vermisst wird. Live eine Macht aus schwermütigen Melodien und den fesselnden Vocals von Michael Darkness. Zurück zum Re-Release, welches vielen Ohren verborgen blieb, aber 1996 bereits eine hohe Qualität hervorgebracht hat. End Of Green waren auch schon vor Dead End Dreaming stark und konnten sich immer weiter entwickeln. Einzelne Shows zur Wiederbelebung von Twinfinity stehen auf dem Zettel der Süddeutschen, bei denen wohl der eine oder andere Track den Weg ins Set schafft. Away, der Titeltrack Twinfinity oder auch Sleep würden auch auf einem brandneuen Silberling noch eine gute Figur machen. Gänsehaut-Feeling, pechschwarze Gefühlsergüsse und eine Achterbahn der Gefühle bringen die 18 Sequenzen mit sich und nähren den Wunsch, End Of Green mal wieder live zu erleben. Für Fans des Genres ist diese Veröffentlichung weiter Pflicht.

