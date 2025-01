Sabaton: „The War To End All Wars – The Movie“ erscheint am 11.03. auf Video-Streaming-Plattformen

Aufgrund der überwältigenden Nachfrage wird Sabatons Animationsfilm The War To End All Wars – The Movie ab dem 11. März in einer Vielzahl von Ländern auf Video-Streaming-Diensten verfügbar sein. Der Film wird auf Apple TV, YouTube Movies, Google Play und Amazon Prime Video verfügbar sein. Ihr könnt ihn bereits heute auf Apple TV vorbestellen!

Diese aufregende Entwicklung bedeutet, dass ihr den Film von Sabaton bequem von zu Hause aus auf Ihrer Lieblingsplattform genießen könnt. Erlebt die epischen Schlachten und unerzählten Geschichten des 1. Weltkriegs wie nie zuvor.

Über The War To End All Wars – The Movie:

The War To End All Wars – The Movie ist das Ergebnis von jahrelanger Hingabe, Forschung und Zusammenarbeit mit Yarnhub, einem renommierten Animationsstudio, das sich auf historische Geschichten spezialisiert hat.

Dieser 67-minütige animierte Musikfilm nimmt die Zuschauer mit auf eine fesselnde Reise durch die erschütternden und heldenhaften Geschichten des Ersten Weltkriegs. Er erweckt die bemerkenswerten und oft unerzählten Erfahrungen derjenigen zum Leben, die den Großen Krieg erlebt haben. Inspiriert von den Erzählungen hinter den Liedern des 10. Studioalbums von Sabaton, The War To End All Wars, verbindet der Film historische Genauigkeit mit kreativer Kunstfertigkeit, unterstützt von einer kraftvollen Musik. Diese Geschichten haben eine tiefe Bedeutung und werden in einem einzigartigen und fesselnden Format präsentiert. The War To End All Wars – The Movie enthält auch animierte und Live-Auftritte von Bandmitgliedern.

The War To End All Wars – The Movie war Teil einer bedeutenden Wohltätigkeitsinitiative, die Sabaton 2023 unter dem Titel History Rocks ins Leben rief. Die Initiative wurde ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Geschichte hervorzuheben und Gemeinden zu ermutigen, sich mit lokalen Museen zu beschäftigen und diese zu unterstützen. Im Rahmen dieser Initiative schenkte die Band diesen Animationsfilm 140 Museen, von kleinen lokalen Kleinodien bis hin zu international anerkannten Einrichtungen in 30 Ländern. Diese Museen zeigten den Film in ihren Räumlichkeiten, und einige organisierten ganze Veranstaltungen rund um die Vorführungen. Die Initiative steigerte nicht nur ihre weltweite Sichtbarkeit, sondern brachte sie auch mit einem lebhaften und begeisterten neuen Publikum zusammen.

Weitere Informationen findet ihr unter: movie.sabaton.net