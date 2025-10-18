LANowar: Sabaton als Special Guest auf Gaming Event, einen Tag vor Tourbeginn

In Berlin findet am 13. November erneut LANowar statt: Hunderte Gaming- und Metal-Fans kommen bei diesem weltweit einzigartigen Event am Checkpoint Charlie zusammen, um Musiker zu treffen und gemeinsam Videospiele zu zocken.

Nonstop Gaming, nonstop Heavy Metal – willkommen zu LANowar, der Heavy-Metal-LAN-Party!

LVL, die Premium-Event-Location im Herzen Berlins, die regelmäßig große Turniere und Game-Launches veranstaltet, verwandelt sich für einen Abend in eine wilde Heavy-Metal-Feier, bei der LAN-Party auf laute Musik trifft.

Diesmal als Stargäste dabei: die schwedischen Metal-Veteranen Sabaton, die zwei Tage später eine ausverkaufte Show in der Uber Arena in Berlin spielen werden und ihr neues Album Legends mit im Gepäck haben, das am 17. Oktober über Better Noise Music erschienen ist. Mehr Informationen zum Album und den Tourdaten findet ihr hier:

Für Fans gibt es bei LANowar nicht nur die Möglichkeit, die Musiker in ungewöhnlichem Setting zu treffen und kennenzulernen, sondern auch an einer Vielzahl an Gaming-Turnieren teilzunehmen und Preise zu gewinnen. Unter anderem gibt es eine Sabaton-Quiz-Show, ein Live-Interview mit der Band sowie ein Turnier im legendären Musikspiel Guitar Hero.

Die LVL-Location am Checkpoint Charlie bietet Zugang zu Highend-PCs, Konsolen, Arcade-Automaten, Racing-Simulatoren sowie die Möglichkeit, Virtual Reality auszuprobieren – eine 360°-Gaming-Experience, die einzigartig ist.

Fürs Musikalische sorgt DJ Benne, der die neuesten Hits sowie ewige Metal-Klassiker auflegen wird – unterstützt wird er dabei von einem Mystery Gast-DJ, der erst im Laufe des Abends enthüllt wird.

Veranstaltet wird LANowar in Zusammenarbeit mit der Berliner PR-Agentur HEAD OF PR und unterstützt von den Medienpartnern Radio BOB! und dem Musikfachmagazin Metal Hammer.

Tickets gibt es ab sofort hier streng limitiert im Vorverkauf:

LANowar 2025

Wann: 13. November, 18 Uhr bis open end

Wo: LVL Berlin, Schützenstraße 73, 10117 Berlin

Programm:

Sabaton Live Talk & Quiz Show

Live Talk & Quiz Show Gaming-Turniere in verschiedenen Spielen

Gratis Tattoos von Samuli „ Skrymer “ Ponsimaa ( Finntroll )

„ “ ( ) Nonstop Metal mit DJ Benne und Mystery Gast-DJ

und Mystery Gast-DJ Nonstop Gaming an PCs, Konsolen, Arcades, Rennsimulatoren & Virtual Reality

LANowar online:

https://lvl.global/event/LANowar2025