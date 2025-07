Sabaton: kündigen neues Album “Legends” für den 17. Oktober via Better Noise Music an

Sabaton – die weltweit führende Power-Metal-Band und eine der erfolgreichsten Bands Schwedens – ist bereit, eine neue Ära einzuleiten! Ihr 11. Studioalbum Legends erscheint am 17. Oktober 2025 über Better Noise Music und markiert das Label-Debüt der Band.

Auf dem treffend betitelten Album, das Rockmusik mit Geschichte für Fans jeden Alters verbindet, widmen sich Sabaton – Joakim Brodén (Gesang), Pär Sundström (Bass), Chris Rörland (Gitarre), Thobbe Englund (Gitarre), Hannes Van Dahl (Schlagzeug) – einigen der größten und beliebtesten Persönlichkeiten der Geschichte, darunter Jeanne D’Arc (auch bekannt als Johanna von Orléans), Napoleon Bonaparte und Julius Cäsar.

Als besonderes Geschenk zur Feier der Album Ankündigung veröffentlichen Sabaton für ihre treuen Fans auf der ganzen Welt nicht nur einen, sondern gleich zwei brandneue Songs von Legends The Duelist und Lightning At The Gates erscheinen heute inkl. Lyric-Video und sind ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Legends wird in verschiedenen physischen Formaten und exklusiven Sammler-Editionen erhältlich sein, darunter CD, 2-CD-Digibook, 2-CD-Earbook (beide mit der exklusiven Storyteller Edition), 11 einzigartige Vinyl-Editionen (jeweils mit einer speziellen Vinylfarbe und exklusivem Artworks) und ein limitiertes Box-Set (mit einer weiteren exklusiven Vinylfarbe, dem 2-CD-Earbook und einer farbigen Kassette als exklusivem Format).

Zu den elf Vinyl Sammler-Editionen, von denen jede eine legendäre Persönlichkeit darstellt, zählen auch die Hannibal Edition und Miyamoto Musashi Edition, die mit den Songveröffentlichungen Lightning At The Gates (Hannibal) und The Duelist (Miyamoto Musashi) in Verbindung stehen.

Legends ist eine Rock-Odyssee, die Zeit und Grenzen überschreitet, mit melodischen Gitarrenriffs, Gänsehaut erzeugenden Chören und epischen Refrains. Es markiert eine mutige Weiterentwicklung im Prozess des Storytellings und taucht kopfüber in das Herz der beeindruckendsten und rätselhaftesten Figuren der Geschichte ein. Es sind nicht nur Rocksongs, sondern Hymnen, die aus dem Blut und Vermächtnis von Kriegern, Königen, Strategen und Revolutionären entstanden sind.

Es ist das erste Mal, dass alle Bandmitglieder gemeinsam am Songwriting-Prozess mitgewirkt haben. Das sind Sabaton, wie Sie vorher noch nie klangen – unerbittlich und ungebunden. Legends ist eine globale Reise durch die Annalen der Kriegsführung, der Führungsstärke und des unzerbrechlichen Willens.

„We can finally announce that our 11th studio album Legends is coming out on October 17th!” kommentiert bassist Pär Sundström. „Eleven tracks that cover eleven iconic legendary stories. This time we look further back in history than we have been the past few years, going to times that I think are very exciting. As someone who’s always been into the history of the Middle Ages, knights and the legends of old, it felt incredible to finally bring those stories into the Sabaton universe.“

„Music collectors will be happy to hear that you are now able to pre-order our Legends album in all formats imaginable, including digital, CD, vinyl and a cassette tape that will be featured in a box set“, ergänzt Joakim Brodén. „Apart from the usual suspects, there are multiple cool editions available, and we have a bunch of cool vinyls, each corresponding to a legend.“

Pär Sundström fährt fort: „We’re all about telling stories through our songs, so we thought, why not do the same with our vinyls? Instead of just making them a cool color, we wanted them to actually tell a story too. That’s why we decided to name them after the legendary figures featured on the album. It just felt like the perfect way to make them more special. We hope all the physical music collectors out there love the concept! We took the idea from the community and tweaked it ourselves!“

Sabaton haben sich schon immer darauf konzentriert, Songs über historische Schlachten, Kriege und Heldentaten zu schreiben, was ihre Position bei ihren treuen und langjährigen Fans gefestigt hat. Sie haben eng mit ihrem Netzwerk von Experten zusammengearbeitet, das sie seit dem Start des Sabaton History Channel auf YouTube über die Jahre aufgebaut haben, um sicherzustellen, dass dieses neue Album wieder so realitätsnah wie möglich ist.

Joakim Brodén fährt weiter fort: „Legends have always been woven into our music, and the Hereos album is the perfect example of that! I’m incredibly proud of Heroes and everything it stands for, so Legends is just a natural next step. It’s like the story continues but goes way back in time. We’re excited to finally be taking our listeners on a new journey! Here’s to another chapter in Sabaton’s story!“

Sie arbeiten weiterhin mit dem Grafiker Peter Sallai zusammen, um das auffällige Albumcover zu gestalten und Produzent Jonas Kjellgren war erneut in seinen schwedischen Black Lounge Studios am Werk, um den klassischen Sabaton-Sound zu kreieren, für den die Band bekannt ist.

In den mehr als zwei Jahrzehnten seit der Gründung der Band haben Sabaton als Headliner auf den größten Festivals gespielt, weltweit Arenen ausverkauft und sich eine treue Fangemeinde aufgebaut, indem sie sich den Ruf als eine der fleißigsten Bands der Branche erarbeitet haben. Seit ihrem Debütalbum im Jahr 2005 haben sie mit ihren zehn Studioalben vielfach Gold-, Platin- und Multi-Platin-Auszeichnungen in verschiedenen Ländern weltweit erhalten. Acht ihrer Alben erreichten Platzierungen in den internationalen Top 10, sechs davon in den Top 5. Sabaton wurde acht Mal für den Metal Hammer/Golden Gods Award nominiert und gewannen 2011 den Preis als „Breakthrough Artist“, sowie in drei Jahren als „Best Live Band“. Außerdem wurden sie für den Grammis (das schwedische Pendant zum US-amerikanischen Grammy Award) als beste Heavy-Metal-Band nominiert. Sie haben bis dato weltweit mehr als drei Milliarden Streams auf allen Streaming-Plattformen und zwei Milliarden Aufrufe auf YouTube generiert.

Legends Tracklisting:

Templars Hordes Of Khan A Tiger Among Dragons Crossing The Rubicon I, Emperor Maid Of Steel Impaler Lightning At The Gates The Duelist The Cycle Of Songs Till Seger

Sabaton 2025 EU / UK Tourdaten

14.11.2025 – (DE) Köln, Lanxess Arena

15.11.2025 – (DE) Berlin, Uber Arena

16.11.2025 – (CZ) Ostrava, Ostravar Arena

18.11.2025 – (CH) Zürich, Hallenstadion

20.11.2025 – (DE) München, Olympiahalle

21.11.2025 – (AT) Wien, Stadthalle

22.11.2025 – (PL) Krakau, Tauron Arena

24.11.2025 – (DE) Stuttgart, Schleyerhalle

25.11.2025 – (DE) Frankfurt, Festhalle

26.11.2025 – (LU) Esch an der Alzette, Rockhal

28.11.2025 – (FR) Paris, Accor Arena

29.11.2025 – (FR) Lyon, LDLC Arena

01.12.2025 – (NL) Amsterdam, Ziggo Dome

02.12.2025 – (BE) Antwerpen, Sportpaleis

04.12.2025 – (UK) London, The O2 Arena

05.12.2025 – (UK) Manchester, Co-op Live

06.12.2025 – (UK) Nottingham, Motorpoint Arena

08.12.2025 – (DE) Hannover, ZAG Arena

09.12.2025 – (DK) Kopenhagen, Royal Arena

11.12.2025 – (NO) Oslo, Unity Arena

12.12.2025 – (SE) Göteborg, Scandinavium

13.12.2025 – (SE) Stockholm, 3Arena

