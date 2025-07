Biffy Clyro: kehren im Januar/Februar 2026 nach Deutschland zurück

„It’s fucking time… The Futique Tour 2026„ – mit diesen Worten kündigen Biffy Clyro ihre baldige Live-Rückkehr an. Nachdem sie dieses Jahr bereits gefeierte Auftritte bei den Festivals Rock Am Ring/Rock Im Park sowie Hurricane/Southside absolviert haben, wird die vor 30 Jahren in Schottland gegründete Band Anfang 2026 im Rahmen ihrer Europa-Tour fünf Konzerte in Deutschland spielen. Es werden die ersten Headline-Konzerte Biffy Clyros hierzulande seit 2022 sein.

31.01.2026 – (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

12.02.2026 – (DE) München, Zenith

13.02.2026 – (DE) Offenbach, Stadthalle Offenbach

16.02.2026 – (DE) Berlin, Max-Schmeling-Halle

18.02.2026 – (DE) Hamburg, Sporthalle

Der reguläre Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, 31. Juli um 11:00 Uhr hier. Bereits am 29. Juli um 11:00 Uhr beginnt der Artist-Presale, gefolgt vom Eventim-Presale am 30. Juli um 11:00 Uhr.

Biffy Clyro zählen längst zu den erfolgreichsten Rockbands des United Kingdoms. Zu Buche stehen unter anderem drei Nummer-1-Alben in Großbritannien und mehrere Top-10-Erfolge in Deutschland, darunter auch Platz 1 für „Ellipsis„. Die Band wurde mit dem BAFTA Scotland Award für Best Entertainment ausgezeichnet, erhielt zwei NME Awards, fünf Kerrang! Awards, zwei Q Awards und waren bereits dreimal in der Kategorie Best British Group für die BRIT Awards nominiert.

Am 26. September 2025 veröffentlichen Biffy Clyro ihr neues Album Futique.

