Eleine: enthüllen offizielles Video zu „Promise Of Apocalypse (Symphonic Version)“ von kommender EP „We Stand United“

Für ihr reiches Spektrum an musikalischen Einflüssen geschätzt, geleitet die schwedische Metal-Band Eleine ihre Anhängerschaft mit der Symphonic-Version ihres Tracks Promise Of Apocalypse in eine gemäßigte, aber nicht minder epische Klangwelt. Anstelle von Bass, Gitarre und Schlagzeug wird Madeleine Liljestams beeindruckende Gesangsleistung in diesem Fall von Streichern und Bläsern eingehüllt, die damit die Grundlage der zweiten Single von Eleines kommender 5-Track-EP We Stand United (05. September 2025 via RPM) bilden.

Auch die neue Fassung von Promise Of Apocalypse lässt die Kernbotschaft des Stücks keineswegs außer Acht: Ihr Fokus liegt auf Hoffnung und Erneuerung, während die Single ein starker Anker für all jene ist, die mit Körper und Geist in ausweglosen Situationen gefangen zu sein scheinen.

Madeleine (Gesang) und Rikard (Gitarre, Gesang) erinnern sich an die Idee hinter der Neuinterpretation des Stücks: „Viele unserer Fans haben eine spezielle Beziehung zu Promise Of Apocalypse, weshalb wir dem Song erst recht diesen wundervollen symphonischen Anstrich verpassen wollten. Wer harte Zeiten durchlebt und mit Depressionen oder anderen schwerwiegenden Problemen zu kämpfen hat, wird häufig von dem Gefühl ereilt, kein Lebens- und Zeitgespür mehr zu besitzen. Die Botschaft des Songs ist also glasklar: Wer unglücklich ist, sollte nach Veränderung streben. Es mag anfangs nicht offensichtlich sein, was zu tun ist. Sich aufzuraffen, ist jedoch unumgänglich!“

Seht euch das offizielle Video hier an:

Eleine live:

01.08.2025 FI Viikinsaari (Tampere) – SaariHelvetti

14.08.2025 CZ Moravský Krumlov – Rock Castle

Domination Tour 2025

w/ Primal Fear

05.09.2025 DE Hamburg – Markthalle

06.09.2025 DE Leipzig – Anker

07.09.2025 DE Bochum – Zeche

09.09.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

10.09.2025 DE München – Backstage (Werk)

12.09.2025 DE Memmingen – Kaminwerk

13.09.2025 DE Mannheim – Capitol

14.09.2025 DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

16.09.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

18.09.2025 DE Berlin – Hole 44

19.09.2025 DE Naila – Frankenhalle

20.09.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann (Halle)

21.09.2025 BE Sint-Niklaas – De Casino

23.09.2025 NL Amstelveen – P60

25.09.2025 PL Warschau – Stodola

26.09.2025 CZ Prag – MeetFactory

27.09.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

30.09.2025 ES Madrid – Mon

01.10.2025 ES Murcia – Garaje

03.10.2025 ES Barcelona – Salamandra

04.10.2025 ES Pamplona – Sala Totem

08./09.05.2026 DE Braunschweig – Rock in Rautheim

Infos & Tickets: https://www.eleine.com/pages/tour

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Victor Jonasson – Gitarre

Eileine online:

Facebook | Instagram