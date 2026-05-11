Eleine: veröffentlichen neue Single „Empire Of Lies“

Die schwedische Metal-Band Eleine meldet sich mit ihrer brandneuen Single Empire Of Lies zurück. Der Song liefert einen ersten Vorgeschmack auf das heiß erwartete neue Studioalbum, das am 4. Dezember über RPM erscheinen soll.

Mit Empire Of Lies entfesseln Eleine eine rohe Intensität, die sowohl musikalisch als auch textlich tief unter die Haut geht. Getragen von donnernden Rhythmen und schweren Riffs thematisiert der Song die erdrückende Last von Täuschung und den unausweichlichen Zusammenbruch eines auf Lügen errichteten Konstrukts.

Dabei vereint Empire Of Lies einmal mehr Eleines charakteristische Mischung aus Brutalität und Melodie: eingängig und zugleich schwer, düster und dennoch kraftvoll.

Die Bandgründer Rikard und Madeleine kommentieren:

„Vielleicht hast du dich selbst schon gefragt: ‚Wann endet das endlich?‘

Wenn Lügen über dich verbreitet werden, fühlt es sich leicht so an, als würde eine Lüge nach der nächsten auftauchen.

Überwältigend, verletzend und surreal.

Manche stellen sich selbst als Märtyrer, Retter und Quelle der Wahrheit dar, obwohl in Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist. Du befindest dich mitten darin, als die Person, die die Täuschung und die Lügen klar durchschauen kann.

Doch ein Imperium, das auf Lügen aufgebaut ist, kann und wird die Zeit nicht überstehen. Wenn die Lügen zu schwer werden, wird das Imperium fallen, und die Wahrheit wird in den Überresten sichtbar.

Empire Of Lies ist energiegeladen und kraftvoll. Der Song besitzt eine starke rhythmische Vielfalt, und wir hoffen darauf, die Crowd bei zukünftigen Liveshows den Refrain mitsingen zu hören!“

Während die Spannung auf das kommende Album im Dezember weiter wächst, wird bereits jetzt klar: Eleine verschieben keine Grenzen mehr – sie reißen sie vollständig ein.

Eleine European / UK Tour 2026

08.10.2026 DE Hamburg, Logo

09.10.2026 DE Dortmund, Junkyard

10.10.2026 NL Hoogeven, Podium

11.10.2026 BE Kortruk, DVG Club

13.10.2026 UK London, The Undwerworld

14.10.2026 UK Southampton, The Brook

15.10.2026 UK Manchester, Rebellion

16.10.2026 UK Glasgow. Slay

17.10.2026 UK Nottingham, Saltbox

18.10.2026 UK Birmingham, 02 Institute 2

19.10.2026 FR Paris, Backstage By The Mill

22.10.2026 ES Barcelona, Razzmatazz 3

23.10.2026 FR Marseille, Molotov

24.10.2026 CH Monthey, Pont Rouge

25.10.2026 CH Lucerne, Sedel

26.10.2026 IT Milan, Slaughter Club

27.10.2026 DE Munich Feierwerk

29.10.2026 DE Trier, Mergener Hof

30.10.2026 AT Salzburg, Rockhouse

01.11.2026 CZ Zlin, Masters Of Rock Café

03.11.2026 PL Warsaw, Hydrozagadka

04.11.2026 PL Krakow, Zascianek

05.11.2026 PL Poznan, 2Progi

06.11.2026 DE Berlin, Cassiopeia

07.11.2026 DE Hannover, Cafe Glocksee

08.11.2026 DE Leipzig, Hellraiser

09.11.2026 DK Aarhus, Voxhall

10.11.2026 SE Copenhagen, Stengade

12.11.2026 SE Gothenburg, Valand

05.12.26 SE Lund, Mejeriet [release show]

Supports TBA