TodoMal: veröffentlichen zweite Single „Humanised Gods“ vom kommenden Album

Das Atmospheric-Doom-Kollektiv TodoMal hat mit Humanised Gods die zweite Single aus seinem kommenden dritten Album Graveyards Of Joy veröffentlicht, das am 3. Juli 2026 über Season Of Mist erscheinen wird.

Seht euch das Musikvideo zu Humanised Gods hier an:

Während die erste Single des Albums, Point Of Coalescence, auf einem dichten, kompromisslosen Fundament eröffnete, bietet Humanised Gods eine andere Art von Schwere. Im Mid-Tempo gehalten und melodisch, schöpft der Titel seinen lyrischen Stoff aus dem Exzess und dem Spektakel der Claudischen Dynastie im antiken Rom: Kaiser, die als Halbgötter betrachtet wurden – Figuren, auf die Begierden und Projektionen ungehemmt übertragen wurden. Von diesem Punkt ausgehend weitet das Lied seinen Blickwinkel, um etwas Gegenwärtigeres zu thematisieren: die Hybris des heutigen Individualismus, den Kult um das eigene Ich und jene spezifische Leere, die entsteht, wenn Bewunderung in Vergöttlichung umschlägt. Innerhalb des Album-Bogens stellt der Titel einen Moment relativer Erleichterung dar; die Musik wirkt hier direkt und ungeschützt – auf eine Weise, wie es in den dunkleren Ecken der Platte nicht der Fall ist.

Musikalisch verortet sich Humanised Gods am melodischeren Ende des Bandspektrums, ohne dabei an Intensität einzubüßen. Der Titel steht exemplarisch für einen Sound, den die Band über drei Alben hinweg verfeinert hat: die langsame, feierliche Schwere des Doom Metal, durchwoben von cineastischer Weite, starkem melodischem Songwriting und einer atmosphärischen Qualität, die der Musik Raum zum Atmen gibt.

Graveyards Of Joy bildet das abschließende Kapitel einer Trilogie, die mit Ultracrepidarian (2021) begann und mit A Greater Good (2023) fortgesetzt wurde. Das Album entstand in der Einsamkeit nach einer persönlichen Tragödie und schöpft seine Inspiration aus den Landschaften und Geisterstädten des ländlichen Ostspaniens – einem Terrain, das die Band als rau, ehrlich und ungezähmt beschreibt. Das Album wurde von Christopher B. Wildman und Javier Fernandez Milla produziert, von Javier Fernandez Milla in den Trinitat Montseny Studios abgemischt und von Jaime López Arellano in den Arda Recorders (Portugal) gemastert. Das Artwork ziert Lluís Rigalts Gemälde Ruïnes (1865), das sich im Besitz des Museu Nacional d’Art de Catalunya befindet. Mehr Informationen findet ihr hier.

TodoMal werden einen Großteil des Sommers auf Tour verbringen und die US-Funeral-Doom-Veteranen Evoken auf elf europäischen Terminen im späten Juli und August begleiten; die Reise führt durch Frankreich, Belgien, die Niederlande, Deutschland, Tschechien und die Slowakei. Festivalauftritte beim Resurrection Fest (Viveiro, 4. Juli), beim Tolminator Fest (Tolmin, 24. Juli) und beim Party San Open Air (Schlotheim, 6. August) bilden den Rahmen dieser Tournee. Im September kehrt die Band nach Spanien zurück – für ihre Album-Release-Show in Barcelona im Club Bóveda am 18. September sowie einen Auftritt beim Dark Echoes Fest in Madrid am 25. September –, bevor sie ihre Tour am 26. September im L’Homme Sauvage in Frankreich abschließen.

TodoMal – Graveyards Of Joy – 2026 Tour

4 July | ES – Viveiro – Resurrection Fest

24 July | SL – Tolmin – Tolminator Fest

30 July | FR – Paris – Le Klub †

31 July | FR – Rouen – Fury Defendu †

1 August | BE – Diest – Club Hell †

2 August | NL – Rotterdam – Baroeg †

3 August | GER – Hamburg – MS Stubnitz †

5 August | GER – Berlin – Neue Zukunft †

6 August | GER – Schlotheim – Party San †

7 August | GER – Karlsruhe – Die Stadtmitte †

8 August | GER – Munich – Backstage †

9 August | GER – Dresden – Chemiefabrik †

10 August | CZ – Prague – Subzero †

11 August | SK – Bratislava – Pink Whale †

18 September | ES – Barcelona – Bóveda

25 September | ES – Madrid – Dark Echoes Fest

26 September | FR – Auzas – L’Homme Sauvage

† Tour-Support für Evoken

TodoMal online:

https://www.facebook.com/todomalofficial

https://www.instagram.com/todo_mal_band/