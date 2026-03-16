TodoMal: unterschreiben bei Season Of Mist

Das anglo-spanische Atmospheric-Doom-Metal-Kollektiv TodoMal hat bei Season Of Mist unterschrieben. Das Projekt wurde 2020 von Christopher B. Wildman und Javier Fernández Milla gegründet und entstand aus dem Zusammentreffen zweier erfahrener Größen der spanischen Underground-Szene, vereint durch ihre gemeinsame Vorliebe für düsteren Doom, ausladenden Rock und cineastische Atmosphäre.

TodoMals Debütalbum Ultracrepidarian (2021) präsentierte einen melancholischen und immersiven Sound, der in den kargen Landschaften des nördlichen Alcarria und Matarraña verwurzelt ist. Der Nachfolger A Greater Good (2023) vertiefte diese Vision mit, wie die Band es selbst bezeichnete, „düsteren Songs“.

Aufbauend auf diesem Erfolg erweiterte TodoMal sein Live-Ensemble zu fünf Musikern, die unter anderem bei Teitanblood, Graveyard und Maud The Moth aktiv sind. Die erweiterte Besetzung brachte das Projekt bereits auf Bühnen wie Be Prog! My Friend, Under The Doom Fest und Frantic Fest und teilte sich die Bühne mit Künstlern wie Candlemass, My Dying Bride und Dødheimsgard.

TodoMal kommentieren die Vertragsunterzeichnung: “We are pleased to announce that TodoMal will be joining the Season Of Mist roster.

„It’s a welcome development for us, and we have been genuinely encouraged by the enthusiasm surrounding the band and the pace at which things have progressed. With Season Of Mist’s involvement, we feel we are well-placed to reach a wider audience—a prospect that seemed quite distant when we began this project five years ago.“

„We would like to thank Michael Berberian and the entire team at Season Of Mist for their support and for believing in our work, particularly given the current climate in the music industry.“

„We are genuinely excited to begin this new chapter together!”

Parallel zu dieser Ankündigung wird TodoMal an der Mendacium Tour teilnehmen, die am 6. März 2026 bekannt gegeben wurde. Im Rahmen dieser Tournee wird die Band gemeinsam mit den amerikanischen Funeral-Doom-Pionieren Evoken im Juli und August eine Reihe von Konzerten in Europa bestreiten.

Mendacium 2026 European Tour

30 July: Paris, FR @ Le Klub

31 July: Rouen, FR @ Fury Defendu

1 August: Diest, BE @ Club Hell

2 August: Rotterdam, NL @ Baroeg

3 August: Hamburg, DE @ MS Stubnitz

5 August: Berlin, DE @ Neue Zukunft

6 August: Schlotheim, DE @ Party.San Open Air

7 August: Karlsruhe, DE @ Die Stadtmitte

9 August: Dresden, DE @ Chemiefabrik

10 August: Prague, CZ @ Subzero

Nachdem bereits Auftritte bei großen Festivals für 2026 bestätigt wurden, darunter das Dark Easter Metal Meeting und das Resurrection Fest, bereiten sich TodoMal nun darauf vor, ihr nächstes Werk einem breiteren internationalen Publikum vorzustellen.

Weitere Live-Termine

4 April: Munich, DE @ Dark Easter Metal Meeting

4 July: Viveiro, ES @ Resurrection Fest

24 July: Tolmin, SI @ Tolminator Fest

18 September: Barcelona, ES @ Sala Boveda

25 September: Madrid, ES @ Dark Echoes Fest (w/ Draconian, Dødheimsgard)

26 September: Auzas, FR @ L’Homme Sauvage Festival

TodoMal sind:

Wildman – Gitarre & Gesang

Mile – Bass & Gesang

TodoMal – Live_Besetzung:

Wildman – Gitarre & Gesang

Cecilia – Synthesizer & Gesang

Javi – Gitarre

Mile – Bass & Gesang

Bud – Schlagzeug

TodoMal online:

https://www.facebook.com/todomalofficial

https://www.instagram.com/todo_mal_band/



