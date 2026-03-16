Throatcut.: sind mit ihrer brandneuen Single „Killthenoise.“ zurück

Throatcut. melden sich mit ihrer energiegeladenen neuen Single Killthenoise. zurück – ein Song, der die Band genau dort einfängt, wo sie aktuell steht: lauter, schärfer und unüberhörbar.

Nach dem starken Erfolg ihres Debütalbums, das die Band schnell zu einem der meistdiskutierten Newcomer der deutschen Heavy-Szene machte, haben sich Throatcut. stetig einen festen Platz weit jenseits des Undergrounds erobert. Ihr kompromissloser Sound und ihre energiegeladene Live-Präsenz haben sie bereits auf größere Bühnen geführt – darunter ein herausragender Auftritt beim Summer Breeze 2025, wo sie bewiesen, dass sie das Publikum auf einer der größten Metal-Plattformen Europas begeistern können.

Killthenoise. fühlt sich wie der nächste logische Schritt an. Direkt, aggressiv und ohne jeglichen Schnickschnack unterstreicht der Song die rohe Identität der Band und treibt ihren Sound noch weiter voran. Es ist der Sound einer Band, die die Einführungsphase hinter sich gelassen hat und nun voll auf dem nächsten Level angekommen ist. Mit wachsendem Erfolg, größeren Bühnen vor Augen und einem schnell wachsenden Publikum schlagen Throatcut. eindeutig ein neues Kapitel auf – und Killthenoise. ist das erste Signal dafür, dass sie bereit dafür sind.

Erlebt die Band live:

13.03.2026 – Leinfelden-Echterdingen, DE

14.03.2026 – Dingolfing, DE – Heartcorefest

23.04.2026 – Eindhoven, NL

24.04.2026 – Antwerpen, BE

25.04.2026 – London, UK

09.05.2026 – Essen, DE

13.06.2026 – Heilbronn, DE – Cut.Fest

31.10.2026 – Göppingen, DE – Corefest

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