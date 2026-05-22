Midnight Rider – Limited Infinity

Am 22.05.2026 erscheint das dritte Studioalbum Limited Infinity von Midnight Rider über Massacre Records. Das Album wird als CD, limitierte Vinyl-Ausgabe sowie digital veröffentlicht und führt den eingeschlagenen Weg der Band konsequent weiter: klassischer Heavy Rock mit tiefen Wurzeln in den Siebzigerjahren, aber genug eigener Persönlichkeit, um nicht bloß wie eine nostalgische Kopie zu wirken.

Midnight Rider ist nicht nur ein legendärer Song der Allman Brothers Band, sondern längst auch ein fester Begriff für klassischen Heavy Rock aus Deutschland. Die Koblenzer Band Midnight Rider entstand ursprünglich 2004 aus einem Projekt von Gitarrist und Mastermind Blumi, den viele vor allem durch Metal Inquisitor und Metalucifer kennen dürften. Nach einigen Jahren im Underground veröffentlichte die Band 2017 mit Manifestation ihr Debütalbum über Massacre Records, bevor 2022 mit Beyond The Blood Red Horizon der Nachfolger erschien.

Das nächste Kapitel mit neuer Besetzung

Die vergangenen Jahre verliefen für Midnight Rider allerdings nicht ohne Turbulenzen. Mehrere Besetzungswechsel sorgten dafür, dass Blumi zwischenzeitlich praktisch allein übrigblieb. Doch statt die Band aufzugeben, stellte er Midnight Rider personell neu auf. Mit dem US-Amerikaner Chris Black (High Spirits, ex-Pharaoh) am Gesang, Hendrik (ex-Steelpreacher) am Schlagzeug und Nik (Spread Of Disease) am Bass fand sich eine neue Mannschaft zusammen, die nun mit Limited Infinity das nächste Kapitel der Bandgeschichte aufschlägt.

Klassischer Heavy Rock mit eigener Handschrift

Die Mischung aus kernigen Gitarrenriffs, hymnischen Refrains und warmem Vintage-Sound erinnert immer wieder an frühe Helden, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Statt moderner Überproduktion setzt die Band auf organische Dynamik, ehrliche Energie und klassisches Songwriting. Mastermind Blumi bleibt dabei der zentrale Motor hinter dem Sound der Band. Seine Gitarrenarbeit bewegt sich souverän zwischen rauem Heavy Rock und melodischem Hard Rock, während die Songs stets eingängig und fließend wirken.

Beginnend mit Charlemagne und dem Titelsong Limited Infinity zeigt die Band mit Neu-Sänger Chris Black Charakter. Er verleiht dem Album mit seiner markanten Stimme und den mehrschichtigen Chören eine sehr melodische Dimension. Mit The Renegade liefert die Band einen der stärksten Songs des Albums ab. Das zentrale Riff ist simpel, aber extrem effektiv und entwickelt schnell Ohrwurmcharakter. Inhaltlich dreht sich der Song um Individualität, Selbstbehauptung und den Kampf gegen Konformität innerhalb einer oft festgefahrenen Szene. Gerade diese Mischung aus klassischer Heavy-Rock-Attitüde und zeitloser Aussage macht den Track zu einem echten Highlight.

Mit Twice The Pride – Double The Fall liefert die Band zudem eine der härtesten und beeindruckendsten Kompositionen des Albums. Deutlich vom Geist der frühen Black Sabbath geprägt, lebt der Song von schweren Riffs, düsterer Atmosphäre und einem packenden Groove, ohne dabei den melodischen Kern der Band zu verlieren. Gerade dieser Spagat zwischen Schwere und Eingängigkeit macht den Track zu einem weiteren Höhepunkt der Platte.

Auch andere Songs wie The Battle Of Brighton (mit Motorrad-Intro), Blitzlight oder Dark Shadows überzeugen mit großen Melodien, starken Gitarrenharmonien und Soli, die tief im klassischen Hard Rock verwurzelt sind. Immer wieder blitzen vertraute Einflüsse auf, doch Midnight Rider schaffen es, daraus ihren eigenen Sound zu formen. Als „Absacker“ darf Mastermind Blumi am Ende mit dem Outro Evening Lights dann an der akustischen Gitarre selbst das Licht ausmachen.

Produktion mit Vintage-Flair

Im Vergleich zu den ersten beiden Alben wirkt Limited Infinity insgesamt melodischer. Die Songs setzen stärker auf Atmosphäre und Eingängigkeit als auf rohe Härte. Die Band klingt eingespielt, routiniert und voller Spielfreude – ohne dabei steril oder berechnend zu wirken. Die Produktion verbindet Retro-Feeling mit moderner Klarheit. Alles klingt warm, offen und natürlich, ohne an Druck zu verlieren. Statt klinischer Perfektion dominiert hier echtes Bandgefühl, das ist bei der aktuellen „Runderneuerung“ der Band umso erstaunlicher.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Midnight Rider– Limited Infinity in unserem Time For Metal Release-Kalender.