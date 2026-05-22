Savatage: vorübergehende Besetzungsänderung für zwei Konzerte der „Prelude To Madness“-Sommertour 2026

Die Progressive-Metal-Pioniere Savatage können es kaum erwarten, in wenigen Wochen im Rahmen ihrer mit Spannung erwarteten Prelude To Madness-Tour zurückzukehren, die diesen Sommer neun Headline-Shows und mehrere Festivalauftritte in ganz Europa umfasst. Die Tour 2026 wird mit der aktuellen Powerhouse-Besetzung von Savatage stattfinden: Sänger Zak Stevens, die Gitarristen Al Pitrelli und Chris Caffery, Bassist Johnny Lee Middleton und Schlagzeuger Jeff Plate, der nun bekannt gegeben hat, dass ein guter Freund bei den ersten beiden Konzerten – auf dem Sweden Rock und auf dem Heavy Week-End Anfang Juni – seinen Platz hinter dem Schlagzeug einnehmen wird.

Hier ist die Stellungnahme direkt von Jeff selbst:

“Hey Savatage-Fans, hey Freunde. Jeff Plate hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr macht euch bereit für den Sommer und freut euch darauf, Live-Musik zu genießen, wo auch immer ihr gerade seid. Apropos: Savatage haben in der ersten Juniwoche zwei fantastische Konzerte vor sich. Zum ersten Mal überhaupt wird die Band am 4. Juni beim Sweden Rock auftreten, gefolgt vom Heavy Week-End in Frankreich am 5. Juni. Auf diesen Festivals werden wir uns die Bühne jeweils mit Iron Maiden und Sabaton teilen; das werden fantastische Shows.

Leider werde ich bei diesen beiden Konzerten nicht mit der Band dabei sein können. Vor drei Jahren litt ich unter sehr starkem, chronischen Nasenbluten, was zu einem gefährlichen Blutverlust und ernsthaften gesundheitlichen Bedenken führte. Das Problem wurde operativ behoben und alles war gut – bis vor ein paar Wochen, als das Nasenbluten wieder einsetzte. Da ich das schon einmal durchgemacht habe, haben mein Management und ich beschlossen, dass es das Beste ist, wenn ich nicht reise, insbesondere nicht mit dem Flugzeug, bis dieses Problem erneut behandelt und gelöst ist. An meiner Stelle wird Blas Elias einspringen, der seit einem Jahrzehnt Teil der Savatage/TSO-Familie und der perfekte Mann für diesen Job ist. Blas ist ein großer Fan der Musik und hat einige dieser Songs bereits live mit TSO gespielt. Seine jahrelange Zusammenarbeit mit Al Pitrelli und Johnny Middleton wird für einen nahtlosen Übergang sorgen – die Band wird gut eingespielt und makellos sein und fantastisch klingen.

Es versteht sich von selbst, wie enttäuscht ich bin, aber so etwas kommt nun einmal vor, und die Gesundheit hat natürlich oberste Priorität. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass meine Ärzte dieses Problem in den Griff bekommen werden und ich im Juli für den nächsten Teil der Europa-Tour zurück sein werde. Ich danke euch bereits im Voraus für eure Anteilnahme, eure Unterstützung und eure guten Wünsche. Wenn ihr das Glück habt, Savatage auf diesen Festivals zu sehen, dann reckt die Fäuste in die Höhe, singt mit und genießt einige der besten Progressive-Metal-Songs, die je geschrieben wurden! Passt alle gut auf euch auf – wir sehen uns bald!“

Die Prelude To Madness-Tour verspricht eine explosive Setlist, die den gesamten Katalog der Band inklusive klassischer Hymnen und weniger bekannter Stücke umfasst und die Wertschätzung von Savatage gegenüber ihrer legendären Fanbase, bekannt als “The Legion”, unterstreicht. Fans können sich auf die rohe Energie und das musikalische Können der Band freuen, die sich während des Jahrzehnts, in dem Savatage nicht getourt sind, noch verstärkt haben. Die Tour markiert die Fortsetzung der triumphalen Rückkehr der Band auf die Bühne in Folge ihres erfolgreichen Comebacks in Europa im Jahr 2025 nach fast zwei Jahrzehnten Pause. Armored Saint, Vision Divine und Nevermore werden Savatage an ausgewählten Terminen begleiten. Auch nach vier Jahrzehnten Karriere freut sich die Band auf viele Premieren während dieser Tour. Neben Städten, in denen sie noch nie gespielt haben, geben Savatage ein Konzert in der historischen Kulisse des berühmten Amphitheaters von Pompeji, wo sie zusammen mit einem Orchester auftreten werden – für einen Abend, der sicher unvergesslich wird.

Savatage Prelude To Madness Sommer 2026

Tourtermine:

4. Juni 2026 – Sölvesborg, Schweden – Sweden Rock Festival*

5. Juni 2026 – Maxeville/Nancy, Frankreich – Heavy Week-End*

19. Juli 2026 – Istanbul, Türkei – Life Park (neue Venue)

21. Juli 2026 – Bukarest, Rumänien – Arenele Romane Open Air (Special Guest: Trooper)

23. Juli 2026 – Plowdiw, Bulgarien – BE4 Hills*

25. Juli 2026 – Athen, Griechenland – Release Athens*

27. Juli 2026 – Pompeji, Italien – Amphitheater von Pompeji Special Show mit Orchester

28. Juli 2026 – Este, Italien – Castello Carrarese (Special Guest: Vision Divine)

30. Juli 2026 – Wacken, Deutschland – Wacken Open Air*

1. August 2026 – Tilburg, Niederlande – O13

3. August 2026 – Pratteln, Schweiz – Z7 Open Air (Special Guest: Nevermore)

5. August 2026 – Villena, Spanien – Leyendas Del Rock*

7. August 2026 – Kortrijk, Belgien – Alcatraz Festival*

8. August 2026 – Hamburg, Deutschland – Elbriot*

9. August 2026 – Geiselwind, Deutschland – Keep It True*

11. August 2026 – Warschau, Polen – Progresja (Special Guests: Nevermore & Armored Saint)

12. August 2026 – Leipzig, Deutschland – Parkbühne (Special Guest: Nevermore)

13. August 2026 – Bonn, Deutschland – KUNST!RASEN (Special Guest: Nevermore)

15. August 2026 – Moravský Krumlov, Tschechische Republik – Rock Castle*

*Festivalauftritt