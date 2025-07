Savatage: feiern triumphales Comeback mit Headlinetour “Madness Reigns Europe 2025” und phänomenalen Festivalauftritten

Es war eine Ankündigung, auf die Metalheads auf der ganzen Welt gewartet und gehofft hatten: Einige hatten bereits befürchtet, dass sie diese Songs nie wieder live hören, sie nie wieder laut als Teil einer Menge alter und neuer Sava-Heads singen würden.

Aber sie haben nie aufgehört zu glauben. Als die Ankündigung dann im Dezember 2024 endlich kam, übertrafen die begeisterten Reaktionen von Fans und Medien alle Erwartungen: Savatage sind zurück und kommen auf ihre Madness Reigns Europe 2025-Tour! Das ikonische Line-Up um John Lee Middleton, Zak Stevens, Chris Caffery, Jeff Plate und Al Pitrelli bestätigte nach zehnjähriger Pause die lange erwartete Rückkehr auf die Bühnen. Und sie wurden von der Welt mit offenen Armen empfangen.

Was folgte, war das Comeback einer Band, deren einzigartige Mischung aus Thrash, Progressive, Power Metal und klassischem Hard Rock die Musikwelt unumkehrbar geprägt hat und deren Vermächtnis so lebendig und kraftvoll ist wie eh und je. Fans und Kritiker sind sich einig: Savatage sind zurück – mit der gleichen Energie, mit der sie aufgehört haben; wenn nicht sogar noch weit mehr.

Tausende begeisterter Fans füllten ausverkaufte Hallen in Deutschland, der Schweiz, Italien und UK und schufen eine Atmosphäre, die jeden daran erinnerte, warum Savatage nach wie vor eine der beliebtesten Metal-Bands überhaupt ist. Dazu kamen – wie einige Festivalveranstalter später betonten – „Headliner-würdige“ Shows auf dem Into The Grave Festival (Niederlande), dem Hellfest (Frankreich), dem Graspop Metal Meeting in Belgien, dem Barcelona Rockfest (Spanien) oder dem Rockwave in Griechenland.

Jede Show bot eine von Gründungsmitglied Jon Oliva sorgfältig zusammengestellte Setlist, die einen nostalgischen Streifzug durch den legendären Katalog der Band darstellte, gefeiert von unzähligen gemeinsam schwitzenden, singenden Fans jeden Alters mit Tränen in den Augen. Ein emotionaler Höhepunkt jeder Show war ein vorab aufgezeichnetes Video, in dem Jon Oliva „Believe“ performte und das auch eine Diashow als Tribut an Criss Oliva beinhaltete. Der Höhepunkt folgte, wenn die Band am Ende zurück auf die Bühne kam und den letzten Teil des Songs zusammen mit Jon auf der Leinwand performte.

Es gab Festivals voller Fans in alten und neuen Savatage-Shirts, rekordverdächtige Merch-Verkäufe, emotionale und euphorische Showberichte von Fans und Kritikern gleichermaßen – voller Lob und Vorfreude auf das, was für die Band als Nächstes kommt. Sie alle verließen die Shows voller Freude und Dankbarkeit: dankbar dafür, dass sie dabei sein und miterleben durften, was einige im Anschluss als „ein Stück Metal-Geschichte“ bezeichneten, und voller Freude und Aufregung, mehr zu sehen. Diese Gefühle decken sich mit denen der Band, die vom Feedback und der Liebe von allen da draußen überwältigt und längst bereit für mehr ist, wie Schlagzeuger Jeff Plate in einem Interview mit EMP schon während der Proben der Band in Hannover verriet: „Das ist erst der Anfang.“

So hat unser Time For Metal Redakteur Jürgen F. das Konzert in Oberhausen erlebt: