The Mean Times: veröffentlichen neue Single „Hell“

Melbourne Unruhestifter, The Mean Times, sind zurück mit Hell, der zweiten Single aus ihrem kommenden Album Feel More Dumb, das im September 2025 über Golden Robot Records erscheinen wird. Hell ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar. Seht euch das Video hier an:

Ein Garage-Post-Punk-Panikangriff, der als Party-Hymne getarnt ist, ist Hell zur Hälfte eine Predigt, zur Hälfte schlüpfrig und völlig ungebremst. Man stelle sich The Vines vor, wenn sie ihre Medikamente mit Bier anstelle von Wasser einnehmen oder die frühen Arctic Monkeys nach zwei Wochen Schlafentzug, schlechten Entscheidungen und noch schlechteren Einflüssen.

Doch unter dem Chaos verbirgt sich eine Botschaft – oder vielleicht das Fehlen einer solchen. Hell ist eine schmutzige, sex-positive Hymne, die die Türen der Scham eintritt und alle einlädt. Zu viele Sex-Songs bedienen die Fantasien heterosexueller Männer. Dieser hier ist für alle, die es lieben, sich schmutzig zu machen, unabhängig von Geschlecht oder Orientierung. Mit surrealen Euphemismen, frecher Blasphemie und einer Menge Hüftschwung ist es unentschuldbar, inklusiv und einfach nur Spaß.

Musikalisch ist es die Kollision eines Breakdowns und eines Bangers, mit schnurrendem Sarkasmus und Ohrwurm-Refrains, angetrieben von einem Rhythmus, der einschlägt wie ein gestohlener Einkaufswagen, der einen Hügel hinunterrollt. Es ist der Klang des Versuchs, alles zusammenzuhalten, während um einen herum alles brennt – schnell, laut und irgendwie tanzbar.

