The Mugshots: veröffentlichen „Inter Ludus (An Embalmer’s Lullaby Part III)“, einen weiteren Song aus dem kommenden Album „Gloomy, Eerie And Weird“

The Mugshots setzen ihren Siegeszug in Richtung des neuen Albums Gloomy, Eerie And Weird mit der Veröffentlichung eines neuen Songs fort. Es handelt sich um einen der musikalisch und emotional ikonischsten Tracks aus dem letzten Werk von Mickey E. Vils Band, Inter Ludus (An Embalmer’s Lullaby Part III), mit dem großartigen Mario „The Black“ Di Donato an Gesang und Gitarre in seiner letzten Studioaufnahme. Als ob das nicht genug wäre, hat Tommy Talamanca von Sadist dem Song mit seinen Keyboards eine einzigartige Note verliehen.

Das eindrucksvolle Video, das von Mickey E. Vil selbst erstellt wurde, ist auf YouTube verfügbar:

Mickey kommentiert: „Mario was very passionate about this participation. I remember him telling me he’d turned down other guest appearances because he’d fallen in love with The Mugshots so much that, when I asked him to record the Latin part, he called me and said, «Can I record the guitar solos too? I’ve got some ideas». I was beyond honored, as was when he asked me to make a drawing, which he then exhibited alongside works by Mark Greenway (Napalm Death), Roger Rasmussen (Carpathian Forest), and many others. Thanks for your Ars Metal Mentis, Mario!„

Die Reise durch Dunkelheit, Ironie und Visionen wird durch ein neues Juwel bereichert; bereitet euch auf ein außergewöhnliches Erlebnis vor.

Mehr Informationen zu The Mugshots und ihrem kommenden Album Gloomy, Eerie, And Weird findet ihr hier:

The Mugshots online:

https://www.facebook.com/themugshots