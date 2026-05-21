Reigning Phoenix Music: kündigt Zusammenarbeit mit Hasbro an

Reigning Phoenix Music kündigt eine Zusammenarbeit mit Hasbro für die Veröffentlichung von an – einem neu interpretierten Soundtrack zum Film The Transformers: The Movie (1986), der mit einer epischen Riege an Gastkünstlern und langjährigen Transformers-Fans aufwartet.

The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition erscheint am 24. Juli 2026 auf allen gängigen Streaming-Plattformen sowie in diversen physischen Formaten – darunter limitierte LP-Editionen. Das Album präsentiert zehn neu eingespielte und neu interpretierte Titel aus dem ikonischen Film, in denen moderne Produktionstechniken auf den rauen Geist des Jahres 1986 treffen, um etwas zu erschaffen, das sich gleichermaßen respektvoll und revolutionär anfühlt. Dazu gehört auch die Rückkehr von Stan Bush – jener Originalstimme, die eine ganze Ära prägte und nun, 40 Jahre später, zurückkehrt, um den Fans brandneue Aufnahmen der Titel The Touch und Dare zu präsentieren! Jeder einzelne Titel wurde von den Knights Of Unicron von Grund auf neu aufgebaut, um eine kraftvolle, härtere und schärfere klangliche Wirkung zu erzielen.

Die musikalische Leitung des Albums übernehmen die Knights Of Unicron, bestehend aus Matt Harvey, Gus Rios und Ross Sewage. Die Titelliste glänzt zudem mit Gastauftritten des ikonischen Original-Frontmanns von Skid Row – Solokünstler und nunmehriger Leadsänger von Twisted Sister – Sebastian Bach, der eine besondere Interpretation von Nothin’s Gonna Stand in Our Way beisteuert; der Power-Metal-Künstlerin Brittney Slayes (Unleash The Archers) mit einer elektrisierenden Version von The Transformers (Theme); sowie dynamischen Beiträgen von Mark Osegueda (Death Angel, Kerry King), Francesco Cavalieri (Wind Rose, V.B.O.) und Torch von Cold Slither. Abgerundet wird dieses Gesamtwerk durch den Komponisten Vince DiCola, der diese Erfolgsformel als perfektes Bindeglied ergänzt – und so für die wohl ehrlichste und authentischste Zusammenarbeit sorgt, die sich eingefleischte Transformers-Fans nur wünschen können!

Zum Auftakt der Album-Release-Kampagne hat Hasbro gestern die erste Single samt Musikvideo zu Stan Bushs Neuaufnahme von The Touch veröffentlicht (hier streamen). Zudem sind ab sofort Vorbestellungen für die Vinyl-Ausgabe des kompletten Albums bei allen gängigen Einzelhändlern möglich. Zur bevorstehenden Zusammenarbeit erklärt Gerardo Martinez, Mitbegründer von Reigning Phoenix Music: „It is an absolute honor to be able to pay tribute and work alongside Hasbro on the 40th Anniversary celebration of one of the most iconic movie soundtracks of our generation.“

Nach vier Jahrzehnten finden die Geschichten, Erinnerungen und die Musik weltweit immer noch tiefen Widerhall bei den Fans. Die Reformatted Edition lässt durch die Kraft der harten Musik Welten und Generationen aufeinanderprallen und markiert eine Rückkehr zu einem bedeutenden Moment der Popkulturgeschichte.

The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition – Trackliste:

The Touch – Knights Of Unicron feat. Stan Bush (originally recorded by Stan Bush) Instruments of Destruction – Knights Of Unicron feat. Francesco Cavalieri (originally recorded by N.R.G.) Death of Optimus Prime – Vince DiCola Dare – Knights Of Unicron feat. Stan Bush and Vince DiCola (originally recorded by Stan Bush) Nothin’s Gonna Stand in Our Way – Knights Of Unicron feat. Sebastian Bach (originally recorded by Spectre General) The Transformers (Theme) – Knights Of Unicron feat. Brittney Slayes (originally recorded by Lion) Escape – Knights Of Unicron (originally recorded by Vince DiCola) Hunger – Knights Of Unicron feat. Mark Osegueda (originally recorded by Spectre General) Autobot/ Decepticon Battle – Knights Of Unicron (originally recorded by Vince DiCola) Dare To Be Stupid – Knights Of Unicron feat. Torch (originally recorded by „Weird Al“ Yankovic)

Hasbro Music präsentiert: The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition. Produziert und technisch betreut von Matt LaPlant (Cold Slither); die Vorproduktion übernahmen Knights Of Unicron und Matt LaPlant. Das Album wurde von Zeuss (Rob Zombie) abgemischt und gemastert sowie im Ripper’s Lair an einem nicht näher genannten Ort aufgenommen. Cover-Artwork und Design stammen von Matt Ferguson.

Über The Transformers: The Movie und Hasbros The Apology Tour:

Der ursprünglich 1986 veröffentlichte Film The Transformers: The Movie markierte den ersten Kinofilm des Franchise und schraubte die dramatische Fallhöhe auf eine Weise in die Höhe, mit der das Publikum keineswegs gerechnet hatte. Was als epischer Kampf zwischen Autobots und Decepticons begann, entwickelte sich rasch zu etwas Größerem: Der Film führte die Autobot Matrix of Leadership sowie den planetenfressenden Unicron ein – und schuf einen Wendepunkt, der eine ganze Generation von Fans emotional völlig unvorbereitet darauf ließ, wozu ein Kinderfilm fähig sein kann.

Optimus Primes Sturz im finalen Showdown gegen seinen Erzfeind Megatron gilt bis heute als einer der kontroversesten Momente in der Geschichte des Franchise. Vier Jahrzehnte später sprechen die Fans immer noch darüber. Dieses Vermächtnis bildet nun den Antrieb für Hasbros The Apology Tour – eine einjährige Kampagne, die die emotionale Tragweite von Optimus Primes Tod würdigt und den Fans das ganze Jahr über besondere Überraschungen bereithält.

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