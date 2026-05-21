The Hu: kündigen neues Album „Hun“ für den 24. Juli an

Die Pioniere des Hunnu Rock, The Hu, schlagen ein neues kreatives Kapitel auf – Galaa (Morin Khuur, Kehlkopfgesang); Jaya (Tumur Khuur, Tsuur, Kehlkopfgesang); Enkush (Morin Khuur, Kehlkopfgesang); und Temka (Tovshuur, Kehlkopfgesang) – verkünden stolz ihr bevorstehendes drittes Studioalbum, Hun, das am 24. Juli über Better Noise Music erscheint.

Neben der Album-Ankündigung hat die Band eine neue Single mit dem Titel Lost Soul (feat. Jonny Hawkins von Nothing More) veröffentlicht. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem mit Gold ausgezeichneten globalen Phänomen und Hawkins.

Über die gesamte Länge des Songs hinweg erinnert die perkussive, groovige Klanglandschaft an die Extreme des launischen und unerbittlichen Klimas der Mongolei. Ein mitreißendes Riff schlängelt sich unter den treibenden Strophen hindurch und weicht einem melodischen Refrain von Hawkins, der „Born to be a lost soul“ singt. Diese auf Englisch gesungenen Bekenntnisse verschmelzen nahtlos mit traditionellen mongolischen Gesängen und vereinen Stile und Kulturen in einem Ausbruch grenzüberschreitender Energie.

Über alle Grenzen hinweg verkündet der Song eine Botschaft von Widerstandsfähigkeit, Standhaftigkeit und Stärke, die sich positiv in jede Sprache und an jeden Ort der Welt übersetzen lässt.

Zum Song selbst sagt Galaa: „We have been unpacking our surprises one by one. Hunnu Rock transcends through culture and in that respect, we have made Lost Soul with Jonny Hawkins. To be not lost on your life journey, not losing your values, and go through life and having a courage to face the life obstacles are messages we are sending our fans through this song Lost Soul and in our next album, Hun.“

Hawkins ergänzt, „I am so excited to team up with a band as committed to their craft as The Hu. It’s unlike anything I’ve done before.“

Hun zeigt The Hu, die bereits 2019 von NPR entdeckt wurden, auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Schaffenskraft. Mit elf Titeln, die tief in der Überlieferung und den Legenden der Mongolei verwurzelt sind und gleichzeitig vom universellen Anspruch der Band getragen werden, erweitern sie das Spektrum ihres charakteristischen Hunnu-Rock. Das Album ist ebenso episch, fesselnd und geheimnisvoll und öffnet das Tor zu ihrer Welt.

„We took our time to do this right, and we’re so glad that we’re almost ready to release what we have worked on these past few years“, sagt die Band. „Now, we are also focusing on the performances and working out a brand-new setlist. We want to play bigger venues so we can do extensive production, and bring in some amazing elements of our culture, and play these ideas to our fans. And, as well as our third album, we have some amazing ideas for another album already!“

Hun Tracklist:

1. Warrior Chant

2. Lost Soul*

3. The Men

4. Echoes Of My Father

5. Shadow

6. Horsemen

7. Greed

8. The Real You

9. Grey Hun

10. Universe

11. Second Face

* Lost Soul (Featuring Jonny Hawkins of Nothing More) ist nur auf der digitalen Version von Hun erhältlich.

Album Formate – VÖ: 24. Juli 2026

Digital (Worldwide)

CD (Worldwide)

Vinyl Varianten + Box Set – VÖ: 11. September 2026

Standard Vinyl (Worldwide)

Indie Exclusive Vinyl (Worldwide)

Band Webstore Exclusive Vinyl (Worldwide)

Spotify Fans First Exclusive Vinyl (US)

Revolver Exclusive Vinyl (US)

HMV Exclusive Vinyl (UK)

FNAC Exclusive Vinyl (FR)

Amazon Exclusive Vinyl (GSA)

Napalm Exclusive Boxset (EU/UK)

Im September und Oktober gehen The Hu auf große Europatournee. Die Tournee beginnt im September in der schottischen Hauptstadt und führt die Band bis November durch 23 Städte und neun Länder. Im deutschsprachigen Raum sind insgesamt fünf Shows in Berlin, München, Hamburg, Köln und Zürich bestätigt. Begleitet wird die Band von Skáld als Special Guest. Darüber hinaus werden sie Iron Maiden im Rahmen der Run For Your Lives-Tournee am 11.07.2026 im Knebworth Park in UK als Support begleiten – an der Seite von The Darkness, Airbourne und The Almighty.

The Hu haben kürzlich den Song Pray To The Sun, featuring Declan de Barra als Teil des Soundtracks der Netflixverfilmung des japanischen Erfolgsmangas One Piece veröffentlicht. Erneut beweist die Band hiermit ihre enge Verbindung zu leidenschaftlichen Fandoms – wie auch in der Vergangenheit mit ihrem Song Sugaan Essena, welcher im Videospiel Star Wars Jedi Fallen Order enthalten ist.

UK 29.09. Glasgow, O2 Academy Glasgow

UK 01.10. Bristol, Prospect

UK 02.10. Bournemouth, O2 Academy Bournemouth

UK 03.10. Newcastle, O2 City Hall

IE 06.10. Dublin, 3 Olympia Theatre

UK 08.10. Birmingham, O2 Academy Birmingham

UK 09.10. London, O2 Academy Brixton

UK 10.10. Manchester, O2 Apollo

UK 11.10. Norwich, UEA

BE 14.10. Brüssel, Ancienne Belgique

DE 15.10. Hamburg, Sporthalle

DE 17.10. München, Tonhalle

DE 18.10. Berlin, Columbiahalle

PL 19.10. Warsaw, Stodola

PL 20.10. Warsaw, Stodola

DE 22.10. Cologne, Palladium

NL 23.10. Utrecht, Tivoli Vredenburg

NL 24.10. Tilburg, O13

FR 27.10. Paris, L’Olympia

FR 28.10. Lyon, Le Radiant

CH 30.10. Zurich, X-tra

LU 31.10. Esch-Sur-Alzette, Rockhal

BE 01.11. Brussels, Ancienne Belgique