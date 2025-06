The Hu: haben neue digital EP „Echoes Of Thunder“ via Better Noise Music veröffentlicht

Während ihre weltweite Fangemeinde gespannt auf neues Material wartet, veröffentlicht die mongolische Rock-Sensation und globale Ausnahmeerscheinung The Hu – bestehend aus Galaa, Jaya, Temka und Enkush – ihre neue digitale EP Echoes Of Thunder via Better Noise Music. Die EP präsentiert besondere Neuinterpretationen von drei Songs ihres Erfolgsalbums Rumble Of Thunder: This Is Mongol, Bii Biyelgee und Triangle – erweitert durch spannende Features mit William DuVall (Alice In Chains), Trevor McNevan (Thousand Foot Krutch), Tyler Glenn (Neon Trees) und Rome.

This Is Mongol wurde von Trevor McNevan (Thousand Foot Krutch) unter seinem Remix-Alias Teerawk neu interpretiert. Teerawk bringt seine charakteristische Energie in den Track ein, ergänzt ihn um neue Vocals und Lyrics und erweitert damit die ursprüngliche Vision von William DuVall (Alice In Chains). Die EP enthält außerdem Bii Biyelgee mit Tyler Glenn von Neon Trees sowie Triangle mit Rome – eine vielseitige und eindrucksvolle Neuinterpretation des Geistes von Rumble Of Thunder. Ergänzt wird das Release durch die Originalversionen aller drei Tracks.

Frontmann Galaa erklärt: „Ich bin froh, dass unsere Labelpartner bei Better Noise Music diese EP angeregt haben – denn wie ich immer sage: Von Classic Rock bis Heavy Metal kennt unser Genre Hunnu Rock keine Grenzen. Die Echoes Of Thunder-EP gibt uns die Möglichkeit, mit verschiedenen Künstlern zu kollaborieren und unsere Originalsongs weiterzuentwickeln. Wir hoffen, dass unsere treuen Fans viel Freude an diesen neuen Versionen haben werden!“

Als kleinen Appetithappen könnt ihr euch das Visualizer-Video zu This Is Mongol (Warrior Souls) – Teerawk Remix hier anschauen: