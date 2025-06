Eihwar: begleiten The Hu auf Europatournee

Die schamanischen Techno-Vikinger von Eihwar werden im Juni gemeinsam mit den mongolischen Rockgiganten The Hu auf einer Reihe von elektrisierenden Konzerten in Deutschland und Frankreich auftreten. Bekannt dafür, wilden rituellen Chaos und mythengetriebenen Tanzflächen-Ausbrüche heraufzubeschwören, wird der Clan seine Viking War Trance Riten als Hauptsupport auf der Europatour von The Hu in neue Schlachtfelder bringen.

Gegründet von Asrunn (Gesang, traditionelle Perkussion) und Mark (Maschinen, Gesang), haben Eihwar sich schnell einen Kultstatus erarbeitet, dank ihres viralen Debüts, ausverkaufter ritueller Auftritte und ihres ersten Albums Viking War Trance, das 2024 über Season Of Mist veröffentlicht wurde. Ihre Auftritte vereinen Seiðr-Magie, trance-induzierende Maschinen und nordische Perkussion zu einem ekstatischen Kriegsschrei gegen die moderne Starrheit.

Dies stellt eine seltene Verbindung von Klangtraditionen dar: Der neo-viking elektro Chaos von Eihwar wird die Bühne entzünden, bevor The Hu mit ihrem donnernden Mix aus mongolischem Folk-Metal auftritt – und so ein doppeltes Ritual aus uralter Kraft und modernem Einfluss bietet.

Erlebt Eihwar zusammen mit The Hu an den folgenden Terminen:

7 June: Stuttgart, DE @ LKA Longhorn

10 June: Nancy, FR @ L’Autre Canal

11 June: Dijon, FR @ La Vapeur

12 June: Nürnberg, DE @ Z-Bau

15 June: Braunschweig, DE @ Applaus Garten

17 June: Dortmund, DE @ FZW

Tickets: https://www.thehuofficial.com/tour-1

Diejenigen, die mit der Bühnenpräsenz von Eihwar nicht vertraut sind, sollten sich auf etwas weit über ein gewöhnliches Konzert hinaus vorbereiten. Die Live-Rituale des Clans sind mytho-industrielle Zeremonien – halb Rave, halb Berserker-Sitzung. Bei ihrem Live-Auftritt im letzten Jahr beim Hellfest, der in einem Feuerwerk aus Runen und LED-Pulsen festgehalten wurde, schwingt Asrunn die Trommel wie einen Kriegshammer und entfesselt gutturale Beschwörungen, während ihre Stimme durch uralte Flammen und Verzerrung kanalisiert wird.

Eihwar präsentieren eine festliche und wütende Neo-Viking-Musik, deren urtümliche Kraft auf technoiden Maschinen basiert, gemischt mit Trance-Gesang, schamanischen Trommeln und traditionellen nordischen Klängen. Elektronik ist für diese modernen Krieger ein „neuer Stahl“, kalt und kraftvoll.

Eihwar Besetzung:

Asrunn – Gesang, traditionelle Percussions

Mark – Gesang, Maschinen

Eihwar online:

https://www.facebook.com/eihwar.music

http://www.instagram.com/eihwar.music