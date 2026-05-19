Velvet Ocean: haben ein Metal-Cover des 90’s-Hits „Life“ feat. Mr. Lordi veröffentlicht

Mit zwei laufenden Albenzyklen, acht bereits veröffentlichten Singles und einer bevorstehenden Cover-EP mit Mr. Lordi bauen sich Velvet Ocean weiterhin eine unverwechselbare internationale Identität innerhalb der Alternative-Metal-Szene auf.

Diverse Umstände führten bei den Finnen zu einer längeren Schaffenspause. Doch die Liebe zur Musik blieb davon unberührt, wie Velvet Ocean nun zeigen – am 15. Mai erschien ihre neue Single Life, zusammen mit keinem Geringeren als Mr. Lordi!

Seht euch das Video zu Life feat. Mr. Lordi hier an:

„Die Schöne und das Biest“, doppelte Bassdrums und eine eingängige Gesangsmelodie – was könnte da schon schiefgehen?

Momentan ist die Band aus Oulo auch mit der Fertigstellung ihres zweiten Longplayers beschäftigt. Aus diesem Album wurden bereits fünf Singles veröffentlicht: My Life, Rage, Take Me Away, Forever sowie das Muse-Cover New Born. Außerdem nehmen Velvet Ocean derzeit eine spezielle Konzept-EP zum Thema 90er Jahre auf, auf dem die kommende Single in der Trackliste vertreten sein wird.

Diskografie:

2020 • Purposes And Promises • Full-Length-Album

2021 • My Life • Single

2023 • Rage • Single

2023 • Take Me Away • Single

2023 • Forever • Single

2024 • New Born • Single

2026 • Life • Single

Velvet Ocean sind:

Riitu Ronkainen • Gesang, Programmierung

Jake Ronkainen • Gitarre, Gesang

Tuomas Vesa • Bass

Jami Alaverronen • Keyboard

Arto Alikoski • Cello

Markus Määttälä • Schlagzeug

Velvet Ocean online:

https://www.facebook.com/velvetoceanband

https://www.instagram.com/velvetoceanofficial/