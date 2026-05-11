Noisolution: das Label gibt aktuelle Tourdaten seiner Bands für 2026 bekannt (u.a. Daily Thompson, Rotor, Samavayo…)

Das Berliner Kult-Label Noisolution (Heimat solcher Bands wie u.a. Daily Thompson, Rotor, Splinter …) gibt aktuelle Tourdaten seiner Bands bekannt.
Hier die aktuellen Tourdaten:
24/7 Diva Heaven
26.05.2026 DE – Prag – Pratelsky Zapas (w/ Die Toten Hosen)
08.08.2026 DE – Königswusterhausen – Bergfunk Open Air
27.-30.08.2026 DE – Homberg/Efze – Musikschutzgebiet Festival
31.10.2026 DE – Bremen – Schlachthof (FAC Festival)
Aka Rinde
21.05.2026 DE – Bautzen – Steinhaus
22.05.2026 DE – Leipzig – Nochbesserleben
23.05.2026 DE – Chemnitz – Aaltra
28.08.2026 DE – Fürstenfeldbruck – Fruchtfolge Festival
12.11.2026 DE – Frankfurt/M – Dreikönigskeller
Anger MGMT
00.00.2026 CD – Aarau – Kiff wird nachgeholt
00.00.2026 CH – Winterthur – Gaswerk – wird nachgeholt
02.10.2026 DE – Karlsruhe – P8 (w/ Erection + Wax Jaw)
14.10.2026 DE – Stuttgart – Cafe Galao
Daily Thompson
09.05.2026 DE – Dortmund – Dortbunt, Hansaplatz
12.06.2026 DE – Obernzenn – WASTED! Openair
20.06.2026 DE – Dortmund – Junkyard Open Air
29.08.2026 DE – Lichtenstein – Voice Of Art Festival
17.09.2026 US – Austin – RippleFest Texas
02.10.2026 ES – Almeria – Tabernas Desert Rock
11.10.2026 GB – Bournemouth – The Anvil
12.10.2026 GB – Bridgewater – The Cobblestone
13.10.2026 GB – London – The Devinshire Arms
14.10.2026 GB – Swansea – The Bunkhouse Bar
15.10.2026 GB – Huddersfield – The Parish
16.10.2026 GB – Edingburgh – Bannerman’s
17.10.2026 GB – Bristol – The Gryphon
05.11.2026 DE – Düsseldorf – Pitcher *
06.11.2026 DE – Oldenburg Cadillac *
07.11.2026 DE – Flensburg – Kühlhaus *
08.11.2026 DE – Hamburg – Hafenklang *
10.11.2026 DE – Hannover – Cafe Glocksee `*
11.11.2026 DE – Berlin – Badehaus *
12.11.2026 DE – Dresden – Chemiefabrik *
13.11.2026 AT – Wien – Arena *
14.11.2026 CZ – Prag – Subzero *
16.11.2026 DE – Bamberg – Live Club *
17.11.2026 DE – München – Backstage Club *
18.11.2026 DE – Karlsruhe – Alte Hackerei *
19.11.2026 DE – Mainz – Kulturclub schon schön *
20.11.2026 DE – Bielefeld – Forum Bielefeld *
21.11.2026 DE – Köln – Helios37 *
04.12.2026 DE – Dortmund – Piano
*w/ Constance Tomb
Go Mahhh
05.06.2026 DE – Leipzig – Ilses Erika – Warm Up Festival L*abor
10.06.2026 DE – Berlin – Neue Zukunft (Record Release Party)
11.06.2026 DE – Dortmund – Subrosa (w/Tommy &The Teleboys)
12.06.2026 DE – Langenberg – KGB (w/Tommy &The Teleboys)
13.06.2026 DE – Darmstadt – Bessunger Knabenschule (w/Tommy &The Teleboys)
31.07.2026 DE – Hamburg – tbc
01.-2.08.26 DE – Herzberg – Herzberg Festival
04.09.2026 DE – Bad Sulza – Saalepartie Festival
16.10.2026 CH – Kreuzlingen – Horstfest
Kaskadeur
16.05.2026 DE – Berlin – Supamolly
The Pighounds
08.05.2026 DE – Dortmund – Langer August
21.05.2026 DE – Hannover – Bei Chez Heinz
22.05.2026 DE – Köthen – Mensakeller (mit Kaak und Paint the ceiling)
23.05.2026 DE – Münster – Heile Welt
28.05.2026 DE – Hamburg – Betty
29.05.2026 DE – Berlin – Schokoladen
20.06.2026 DE – Roding – Wohnzimmer
03.07.2026 DE – Emsdetten – Chopper Forest
04.07.2026 DE – Bochum– Rottstr 5 Theater (Benefizkonzert)
17.09.2026 DE – Unna – Schalander
18.09.2026 DE – Recklingshausen – Backyard Club
20.09.2026 DE – Frankfurt – Dreikönigskeller (w/ Tommy & The Teleboys)
01.10.2026 DE – Augsburg – Bombig
02.10.2026 DE – Übersee – Freiraum
03.10.2026 DE – Viechtach – Altes Spital
29.10.2026 DE – Dortmund – Subrosa
22.01.2027 DE – Wermelskirchen – Katt
06.03.2027 DE – Bamberg – Live Club
20.03.2027 DE – Memmingen – Mood Club
06.05.2027 DE – Aukrug – Open Air
Red Mess
13.05.2026 DE . Berlin – Desertfest Warm Up – Neue Zukunft
15.05.2026 DE – Ulm– Hexenhaus
16.05.2026 DE – Nürtingen– Kuckucksei Club
30.05.2026 DE – Lutherstadt Wittenberg – Black Zwacken
04.09.2026 DE – Wachenroth – Koppel Of Rock Festival
05.09.2026 DE – Wolfsburg – Sauna Club
07.09.2026 SK – Bratislava – Muzeum Obchodu
09.09.2026 DE – Radebeul –
10.09.2026 DE – Weiler zum Stein – Stollen
14.09.2026 DE – Bamberg – Live-Club
16.09.2026 DE – Hildesheim – ClubVEB
18.09.2026 DE – Cottbus – Galerie Fango
19.09.2026 DE – Finsterwalde – Leipziger 86
22.11.2026 DE – Tharandt – Kuppelhalle
Rotor
16.05.2026 DE – Berlin – Columbiahalle (Desertfest)
12.06.2026 DE – Aschaffenburg – Sommerbühne (w/My Sleeping Karma + Lucid)
11.07.2026 DE – Erfurt – Stoned from the Underground
07.08.2026 AT – Döbriach – Sauzipf Rocks Festival
29.08.2026 PT – Oporto – Inferno das Febras Fest
Samavayo
30.05.2026 DE – Bad Soden-Salmünster – Watzstock Festival
27.06.2026 DE – Kellberg / Passau – Blackdoor Festival
10.07.2026 PL – Pleszew – Red Smoke Festival
05.09.2026 DE – Blockhagen – Bad To The Stone
26.11.2026 DE – Berlin – Neue Zukunft
Tommy And The Teleboys
11.06.2026 DE – Dortmund – Subrosa (w/Go Mahhh)
12.06.2026 DE – Langenberg – KGB (w/Go Mahhh)
13.06.2026 DE – Darmstadt – Bessunger Knabenschule (w/Go Mahhh)
24.07.2026 DE – Karlstadt – Umsonst & Draussen
31.07.2026 DE – Beelen – Krach am Bach Festival
18.09.2026 DE – Recklinghausen – Backyard Club (w/ Pighounds)
20.09.2026 DE – Frankfurt – Dreikönigskeller (w/ Pighounds)
22.09.2026 DE – Hamburg – Betty
23.09.2026 DE – Köln – EDP
24.09.2026 DE – Mainz – Beben
25.09.2026 DE – Plauen – Malzhaus (w/EinsEinsEins)
26.09.2026 DE – Erfurt – Klanggerüst (w/EinsEinsEins)
20.11.2026 DE – Memmingen – Mood Club
Tschaika 21/17
20.08.2026 DE – Köln – Sonic Ballroom
21.08.2026 BE – Rillar – Down The Hill Festival
03.10.2026 ES – Tabernas – Desert Rock Festival
Yeast Machine
13.05.2026 DE – Nürnberg – Z-Bau
14.05.2026 DE – Dresden – Beatpol w/ Mother´s Cake
15.05.2026 DE – Räbel – Rock im Räbel
22.05.2026 DE – Heidenheim – Friday
23.05.2026 DE – Erfurt – Klanggerüst
12.06.2026 DE – Tübingen – Ract
13.06.2026 DE – Obernzenn – Wasted Open Air