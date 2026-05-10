Noisolution: das Berliner Kult-Label begrüßt Constance Tomb im Label-Roster

Ist es eine neue Band? Ein neuer Name? Ein Debüt? Ja – und gleichzeitig ein klares Nein.

Mit Constance Tomb haucht Tony Reed einer seiner frühesten musikalischen Visionen neues Leben ein und veröffentlicht erstmals überhaupt ein offizielles Studioalbum unter diesem Namen. Das Ergebnis ist ein düsterer, schwerer und atmosphärischer Brocken zwischen Gothic Rock, Doom und klassischem Heavy Rock.

Tony Reed dürfte vielen Fans harter Musik längst begegnet sein – ob bewusst oder unbewusst. Der US-Musiker und Produzent ist/war unter anderem Teil von Pentagram, Mos Generator, Big Scenic Nowhere oder Hot Spring Water und zählt seit Jahren zu den umtriebigsten Persönlichkeiten der Heavy-Szene.

Die Wurzeln von Constance Tomb reichen jedoch weit zurück: Reed gründete das Projekt bereits mit 19 Jahren – inspiriert von der Gothic-Bewegung der frühen 80er-Jahre. Damals entstanden erste Songs als rohe Boombox-Aufnahmen oder primitive Garagen-Recordings, die auf Kassetten konserviert wurden. Auch vereinzelte Solo-Coverversionen erschienen unter diesem Namen. Doch trotz der Leidenschaft dahinter wurde Constance Tomb nie zu einer vollwertigen Band mit Album oder Live-Aktivitäten.

Bis heute.

Mit der aktuellen Inkarnation verbindet Reed nun seine Liebe zu düsteren 80er-Einflüssen mit der Wucht seiner Heavy-Rock-Vergangenheit. Das Album von Constance Tomb wird im Oktober über das Berliner Kultlabel Noisolution veröffentlicht und im November folgt die Tour!