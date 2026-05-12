Go Mahhh: Debütalbum „Doppelgänger“ erscheint am 29.05.2026

Die Berliner Psych-Fuzz-Rock-Newcomer Go Mahhh sorgen aktuell bereits vor Veröffentlichung ihres Debütalbums für Aufmerksamkeit. Mit den Singles Blood Transfusion und BBSBBQ konnte die Band bereits ordentlich Airplay sammeln. Beide Songs sind schon jetzt digital verfügbar.

Am 29. Mai folgt nun mit Doppelgänger das erste vollständige Album der Band über das Berliner Label Noisolution. Go Mahhh werden derzeit als eine der spannendsten neuen Stimmen der Berliner Psych- und Fuzz-Rock-Szene gehandelt. Der Sound von Go Mahhh verbindet rohe Garage-Energie mit psychedelischen Klangflächen und fuzzgeladenen Gitarren zu einem eigenständigen, druckvollen Stil.

Auch live nimmt die Band weiter Fahrt auf: Erste Festivalbestätigungen stehen bereits fest, darunter Auftritte bei der Saaleparty sowie beim Burg Herzberg Festival. Damit dürfte 2026 für Go Mahhh endgültig zum Durchbruchsjahr werden.

Rechtzeitig vor Veröffentlichung bekommt ihr hier bei Time For Metal natürlich ein Review.