Till Lindemann: veröffentlicht „Es Brennt…“-EP mit Marlene-Dietrich-Cover und neuer Single-Version von Paradise Lost

Till Lindemann schließt die Es Brennt…-Kampagne mit der Veröffentlichung der vollständigen EP via Out Of Line Music ab. Nach der Original-Single und der bereits vorab veröffentlichten The Terrible Version by Alex Terrible erscheint die EP nun in voller Länge – mit einem Cover eines Marlene–Dietrich-Klassikers und der bisher unveröffentlichten Version: der Doomfire Version von Greg Mackintosh von Paradise Lost.
Die Original-Single Es Brennt… erschien im März 2026, gefolgt von The Terrible Version von Alex Terrible. Die EP erweitert die Single nun auf fünf Tracks – mit Lindemanns Cover von Marlene Dietrichs Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt, dem 1930er-Kabarettklassiker, der international als Falling In Love Again bekannt ist, sowie der Doomfire-Version von Greg Mackintosh von Paradise Lost. Mackintosh, Gitarrist und maßgeblicher Songwriter der britischen Alternative-Metal-Institution Paradise Lost, verleiht dem Rework eine charakteristisch düstere, atmosphärische Schwere. Als Bonus-Track enthält die EP außerdem den Original-Single-Mix von Stefan Glaumann.
Folgende Formate sind erhältlich: Limited Red Smoke 12″ Vinyl, Regular Black 12″ Vinyl, Limited 7″ Split Vinyl, Limited Minimax Picture CD, Regular Maxi CD
Tracklist CDs:
01 Es Brennt…
02 Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt
03 Es Brennt… (The Terrible Version by Alex Terrible)
04 Es Brennt… (Doomfire Version by Greg Mackintosh of Paradise Lost)
05 Es Brennt… (Mixed by Stefan Glaumann at Hometown Studio)
Tracklist 12″ Vinyl:
A Es Brennt…
A Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt
B Es Brennt…(The Terrible Version by Alex Terrible)
B Es Brennt… (Doomfire Version by Greg Mackintosh of Paradise Lost)
Tracklist 7″ Vinyl:
A: Es Brennt…
B: Ich Bin Von Kopf Bis Fuss Auf Liebe Eingestellt
Die Es Brennt…-Merch-Kollektion umfasst T-Shirt, Glow In The Dark Shirt, Glow In The Dark Girlie Shirt, Polo Shirt, Kaffeebecher, Tote Bag und ein Feuerzeug.
Till Lindemann live:
Am 3. & 4. Juli findet am Völkerschlacht Denkmal in Leipzig erstmalig das TILL FEST statt. 2 Tage, 2 Shows – Mit Ministry, Aesthetic Perfection und weiteren Special Guests.
Infos & Tickets: www.till-lindemann.com